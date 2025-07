Postos de combustíveis e o uso do CPF: importante comunicado

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) considera o CPF um dado pessoal, o que obriga as empresas a obterem o consentimento explícito dos clientes antes de coletar essa informação. Isso significa que os consumidores precisam ser informados sobre a finalidade do uso do CPF e como seus dados serão tratados.

Desde a implementação da lei, em 2020, as empresas passaram a ter a responsabilidade de garantir a transparência e a segurança nas operações envolvendo dados pessoais. O descumprimento destas obrigações pode resultar em penalidades severas, incluindo multas que podem alcançar altos valores.

### Riscos ao compartilhar dados em postos de combustíveis

Ao fornecer informações como CPF ou dados bancários em locais sem segurança adequada, os consumidores correm o risco de serem vítimas de fraudes financeiras. Isso pode incluir a clonagem de cartões de crédito e golpes, como phishing, que tentam capturar dados pessoais de maneira fraudulenta.

Além das fraudes financeiras, existem preocupações relacionadas à privacidade. O compartilhamento de dados pode levar à venda dessas informações a terceiros, ao rastreamento dos hábitos de consumo e a um aumento no número de chamadas e mensagens indesejadas. Os principais riscos incluem:

– Uso indevido de cartões de crédito.

– Recebimento excessivo de publicidade direcionada.

– Vazamento de dados para empresas sem o consentimento do consumidor.

### Dicas de proteção ao abastecer

Para se proteger ao abastecer em postos de gasolina, é importante escolher estabelecimentos de confiança e evitar fornecer dados pessoais sem uma justificativa clara. O pagamento em dinheiro ou através de aplicativos oficiais de bancos é considerado uma alternativa mais segura.

Os consumidores devem monitorar seus extratos e desconfiarem de mensagens ou chamadas que solicitem informações pessoais. Algumas medidas de proteção incluem:

1. Evitar pagamentos com cartão em terminais que pareçam suspeitos.

2. Verificar a legitimidade de sites e aplicativos utilizados.

3. Recusar a informação do CPF se não receber uma explicação razoável sobre a sua necessidade.

### Posição das autoridades

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) destaca que nenhuma empresa pode exigir o CPF sem esclarecer para qual finalidade os dados serão utilizados. Em estados como São Paulo, há leis que proíbem a exigência dessas informações sem a devida clareza, buscando proteger os consumidores e incentivar as empresas a agirem de maneira responsável no tratamento de dados pessoais.

### Direitos dos consumidores

Se você se sentir inseguro quanto ao uso dos seus dados, tem o direito de solicitar a correção, a exclusão ou explicações sobre como suas informações estão sendo utilizadas. As empresas são obrigadas a oferecer canais de comunicação claros para atender a essas demandas, conforme estabelecido pela LGPD.

Caso ocorra abuso no uso de dados pessoais, o consumidor pode apresentar sua denúncia às autoridades competentes. Conhecer os próprios direitos é fundamental para preservar a privacidade e a segurança das informações pessoais.