Rafael Infante, Jean Paulo Campos e Fanieh no Rensga Hits

A terceira temporada da série Rensga Hits!, disponível no Globoplay, traz novidades emocionantes para os fãs da trama que explora a vida no mundo da música sertaneja. Com novos personagens, a narrativa se aprofunda nos desafios, sonhos e conflitos enfrentados por artistas em ascensão.

Novos Personagens Agitam a História

Um dos destaques dessa nova fase é Rafael Infante, que assume o papel de Henri Maldonado, um executivo de uma grande empresa que chega a Goiânia para reorganizar uma produtora musical. Henri, inicialmente preso à lógica empresarial, logo é envolvido pelo ambiente vibrante e emocional do sertanejo, passando a vivenciar histórias de superação e a se deixar guiar pela música.

"Henri chega num momento decisivo da trama, mudando o rumo dos acontecimentos. É interessante ver como ele começa a se importar com as histórias e emoções da música sertaneja", comenta Rafael Infante.

Conflitos e Humor no Núcleo Musical

Outro novo rosto é Fanieh, que interpreta Maria Flor, uma jovem de personalidade marcante envolvida em um espetáculo musical. Ela contracena com Jeniffer Dias, que faz o papel de Thamyres. Maria Flor é provocadora e, por trás de sua atitude desafiadora, esconde uma vulnerabilidade que a coloca em conflito com a personagem da peça.

"A Maria Flor representa o jovem moderno, que vive em uma era digital e tem suas próprias angústias. Isso cria um contraste significativo entre ela e Thamyres", explica Fanieh.

A atriz também menciona que trouxe referências de outras personagens icônicas para construir seu papel.

Jean Paulo Campos também entra na nova temporada como Theo, irmão de Thamyres. Para ele, a experiência foi marcante, pois é a primeira vez que interpreta um personagem que é ator. "O acolhimento da equipe foi incrível e facilitou muito o meu trabalho," diz Jean.

Reviravoltas no Romantismo

A atriz Letícia Lima retorna como Irina, ex-mulher de Isaías, trazendo novas complicações para o relacionamento dele com Gláucia. O triângulo amoroso promete intensificar os dramas da temporada, oferecendo camadas mais profundas às relações entre os personagens.

"A história de Irina traz uma nova dinâmica e muitos conflitos que enriquecem a narrativa", revela Letícia.

Produção e Equipe

Rensga Hits! é produzida pela Glaz Entretenimento e traz no roteiro nomes como Carolina Alckmin, Denis Nielsen, e Renata Corrêa, entre outros. A direção é feita por Carol Durão, que divide a função com Isabella Gabaglia e Natalia Warth.

O elenco inclui outros artistas conhecidos, como Alice Wegmann, Júlia Gomes, Deborah Secco e Lúcia Veríssimo, proporcionando uma variedade de performances que prometem agradar ao público.

Para quem ainda não assistiu, as duas temporadas anteriores de Rensga Hits! também estão disponíveis na plataforma, oferecendo uma chance de relembrar os momentos importantes que moldaram a história até aqui.