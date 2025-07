Jantar romântico: 5 dicas para gastar até R$ 50 para dois

Criar um jantar romântico e especial não precisa significar gastar muito em um restaurante ou adquirir ingredientes caros. Com um planejamento cuidadoso e opções acessíveis do mercado, é possível preparar uma refeição que tenha sabor e apresentação dignos de um chef, sem estourar o orçamento.

Um desafio foi lançado: preparar um jantar para duas pessoas, composto por prato principal e sobremesa, com um limite de R$ 50,00. Com essa meta em mente, uma visita ao supermercado se tornou a missão para encontrar os melhores ingredientes e garantir um jantar surpreendente.

O Cardápio e a Lista de Compras

Optamos por um cardápio que combina sabor, elegância e custo acessível, refletindo a ideia de que é possível montar um jantar sofisticado sem gastar muito.

Cardápio:

Prato Principal: Risoto de Frango Cremoso com raspas de Limão Siciliano.

Sobremesa: Morangos Frescos com Suspiros e Calda de Chocolate Quente.

Lista de Compras:

300g de filé de frango

200g de arroz arbóreo (ou carnaroli)

1 limão siciliano

1 cebola pequena

2 dentes de alho

1 tablete de caldo de legumes

1 pacote pequeno de queijo parmesão ralado

1 bandeja de morangos

1 barra de chocolate meio amargo (90g)

1 pacote pequeno de suspiros

(Consideramos que itens básicos como azeite, manteiga, sal e pimenta já estão disponíveis em casa.)

A Compra no Supermercado

Com a lista em mãos, a busca pelos ingredientes começou. Focar em marcas próprias para produtos como queijo e arroz, e aproveitar a safra dos morangos, ajudou a ficar dentro do orçamento.

Valores dos Ingredientes:

Filé de Frango (300g): R$ 7,50

Arroz Arbóreo (200g): R$ 3,50

Limão Siciliano: R$ 3,00

Cebola e Alho: R$ 1,50

Caldo de Legumes: R$ 1,00

Queijo Parmesão Ralado: R$ 8,00

Morangos: R$ 8,00

Chocolate Meio Amargo: R$ 7,00

Suspiros: R$ 5,00

Total: R$ 44,50

Com todos os ingredientes adquiridos, ainda sobraram R$ 5,50 do orçamento.

Como Fazer o Risoto Cremoso

Embora possa parecer complicado, fazer risoto é mais sobre técnica do que dificuldade. A receita é simples e o resultado é delicioso.

Prepare o Caldo: Ferva 1 litro de água e dissolva o tablete de caldo de legumes. Mantenha aquecido. Cozinhe o Frango: Corte o filé em cubos pequenos, tempere a gosto e doure com azeite. Reserve. Refogue: Na mesma panela, refogue meia cebola picada até ficar transparente. Adicione o arroz e frite por um minuto. Adicione o Caldo: Coloque uma concha do caldo quente e mexa constantemente. Quando o líquido quase evaporar, adicione mais caldo. Repita por 15 a 18 minutos. Finalize: Quando o arroz estiver “al dente”, adicione o frango, o queijo e uma colher de manteiga. Misture bem e finalize com as raspas do limão.

Como Fazer a Sobremesa

A sobremesa deve ser leve e rápida, ideal para complementar o jantar.

Prepare os Morangos: Lave e seque os morangos. Corte ao meio, se preferir. Derreta o Chocolate: Quebre o chocolate em pedaços e derreta no micro-ondas, mexendo a cada 30 segundos até ficar liso. Monte a Sobremesa: Em um prato, coloque os morangos, quebre os suspiros por cima e regue com a calda de chocolate.

Apresentação dos Pratos

A apresentação é fundamental para criar um jantar especial. Sirva o risoto em um prato fundo, decorando com um raminho de ervas se tiver. Para a sobremesa, use a calda de chocolate para fazer movimentos artísticos ao redor dos morangos.

Conclusão

O desafio mostrou que é possível ter um jantar de qualidade por menos do que o custo de um lanche simples. Com um planejamento eficiente e seleção cuidadosa de ingredientes, é possível criar uma experiência gastronômica inesquecível. Com apenas R$ 44,50, foi provado que o romance e a boa comida podem ser acessíveis a todos os orçamentos.