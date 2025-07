Mutirão do INSS acelera avaliação do BPC em Novo Hamburgo

Neste sábado, 12 de julho de 2025, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizará um mutirão em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. O objetivo é aumentar o número de atendimentos para pessoas que recebem ou desejam solicitar o Benefício de Prestação Continuada (BPC), especialmente aquelas que estão passando por reavaliações de deficiência ou aguardando a primeira avaliação social.

O evento acontecerá na Agência da Previdência Social localizada na Avenida Pedro Adams Filho, número 5.757, no centro da cidade, das 8h às 13h. O presidente do INSS, Gilberto Waller, participará da ação, destacando a importância dessa iniciativa para a comunidade local. Esse mutirão é parte do esforço do INSS para reduzir o tempo de espera dos cidadãos e agilidade no reconhecimento dos direitos.

O BPC é um benefício destinado a assegurar um salário mínimo mensal a idosos com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência, que comprovem não ter meios de se sustentar ou receber apoio da família. É regido pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e gerido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Para solicitar o BPC, é necessário atender a critérios de renda e vulnerabilidade, com uma avaliação social fundamental para confirmar essas condições. Muitas vezes, essa etapa da avaliação é a responsável pela fila de espera no INSS, o que motiva ações como os mutirões para acelerar esse processo.

No mutirão em Novo Hamburgo, uma equipe composta por seis servidores do INSS, incluindo assistentes sociais e técnicos administrativos, estará à disposição para fornecer atendimento. Serão disponibilizadas 40 vagas para avaliações sociais do BPC. O atendimento priorizará pessoas que já tinham agendamento marcado para setembro, mas também permitirá que aqueles sem agendamento possam buscar uma das vagas disponíveis.

Os interessados podem agendar o atendimento ligando para o telefone 135 ou utilizando o aplicativo Meu INSS. Essa força-tarefa possibilitará que beneficiários em espera sejam atendidos mais rapidamente e que novatos tenham a oportunidade de iniciar o processo de solicitação.

Os mutirões têm um papel crucial na agilidade do processo de concessão do BPC em todo o Brasil. Essas ações já ajudaram milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade, proporcionando acesso mais rápido a esse benefício essencial. Entre os principais resultados esperados, destacam-se:

1. Redução do tempo de espera para atendimento;

2. Atendimento presencial facilitado aos beneficiários;

3. Abertura de novas vagas em áreas com alta demanda;

4. Orientação sobre os processos e documentação necessária;

5. Compromisso com a política pública de assistência social.

A presença do presidente do INSS no evento reafirma o compromisso da organização com a avaliação e concessão do BPC.

Para iniciar o pedido do BPC, o candidato deve reunir a documentação necessária e agendar a avaliação social. Isso pode ser feito através do número 135, ou pelo aplicativo e site Meu INSS, onde também é possível acompanhar o status do processo. Durante a avaliação, assistentes sociais confirmarão a situação do solicitante para assegurar que o benefício chegue a quem realmente precisa.

Com iniciativas como o mutirão em Novo Hamburgo, o INSS busca aprimorar o fluxo de concessão do BPC e ampliar o alcance dessa política pública, essencial para a população em situação de vulnerabilidade no Brasil.