Xiaomi YU7 Ultra é flagrado em testes; SUV de alta performance

Flagra quente para os apaixonados por carros! Protótipos camuflados do Xiaomi YU7 Ultra, um SUV que promete ser esportivo, foram vistos em testes na China. As fotos que rolaram por aí, cortesia de um entusiasta, revelam algumas características bem interessantes: rodas de 21 polegadas, freios de cerâmica e caixas de roda alargadas. É aquilo que a gente espera de um carro que quer chamar atenção, né?

O design mais agressivo indica que estamos falando do YU7 Ultra, uma versão turbo do primeiro SUV da Xiaomi. Apesar da marca ainda não ter confirmado oficialmente, as lanternas escurecidas e a largura extra confirmam as suspeitas. E, se tem uma coisa que a gente sabe, é que a concorrência está acirrada na China, com outras marcas como a Xpeng também apostando em SUVs elétricos, como os G6 e G9.

Potência e Desempenho

Agora, vamos ao que interessa: a potência do YU7 Ultra! Espera-se que ele tenha um conjunto mecânico bem robusto, inspirado no SU7 Ultra. São três motores elétricos que juntos oferecem nada menos que 1.526 cv e um torque máximo de 1.770 Nm. Para quem gosta de acelerar, isso promete uma experiencia emocionante! O motor dianteiro deve ter 288 kW (286 cv), enquanto os traseiros juntos chegam a 425 kW (570 cv).

Para lidar com essa força toda, os freios precisam ser top de linha. A versão esportiva deverá vir com freios de carbono-cerâmica, que são como um super-herói para as paradas rápidas. Eles têm discos imensos de até 430 mm e aguentam temperaturas até 1.300 °C. Isso é muito importante, especialmente depois de relatos de superaquecimento em testes anteriores.

Lançamento e Expectativas

O YU7 foi revelado pela Xiaomi Auto no dia 26 de junho de 2025, marcando a entrada da marca no mercado de SUVs. Essa novidade vem após o sucesso do sedã SU7, que foi lançado em março de 2024 e impressionou todo mundo com sua versão Ultra, que ultrapassa os 1.500 cv.

Apesar de toda a expectativa e dos flagras, ainda não tivemos um pronunciamento oficial da Xiaomi sobre a versão esportiva do YU7. Mas pela quantidade de testes que estão rolando, tudo indica que ele deve chegar ao mercado chinês em 2026. Enquanto isso, outros lançamentos por lá também estão animando a galera, como o Geely Galaxy A7 PHEV.

Acompanhando de Perto

Para quem é fã da marca e curte carros elétricos, o desenvolvimento desse SUV esportivo está sendo acompanhado de perto. O YU7 Ultra promete ser um verdadeiro divisor de águas, assim como o SU7 fez em sua época. E para entender a proposta da Xiaomi Auto, é legal notar como a marca prioriza uma experiência emocional em seus veículos. Afinal, cada volta ao volante deve ser uma experiência gratificante, não é mesmo?