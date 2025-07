Ford Mustang Dark Horse chega ao Brasil em agosto com motor V8

O tão aguardado Mustang Dark Horse está chegando ao Brasil! A Ford confirmou que o superesportivo vai desembarcar por aqui em 2025. Para você ter uma ideia do que vem por aí, o modelo já foi apresentado durante os treinos das 6 Horas de São Paulo, lá no Autódromo de Interlagos. E olha, fez muito barulho — figurativamente e literalmente — com suas linhas ousadas e detalhes que chamam a atenção.

Visualmente, a versão Dark Horse se destaca com um visual mais agressivo. A grade e os faróis escurecidos, as entradas de ar no capô e um aerofólio traseiro são apenas algumas das melhorias que foram feitas focando na aerodinâmica. O novo logotipo é um show à parte: o cavalo está de frente, com as narinas abertas, brincando com as referências das entradas de ar. É para impressionar até mesmo os fãs mais exigentes!

Levando em consideração o que vai debaixo do capô, o Mustang Dark Horse vem com um motor Coyote 5.0 V8. Esse motor, que é uma verdadeira obra-prima, conta com peças herdadas do lendário Shelby GT500, como virabrequim especial e bielas forjadas. O resultado? Uma potência de impressionantes 507 cv! Para quem está na Europa, uma leve desilusão: devido a normas ambientais, o modelo chega com "apenas" 459 cv.

No que diz respeito às transmissões, a expectativa é que o Dark Horse chegue ao Brasil equipado apenas com um câmbio automático de 10 marchas. Nos Estados Unidos, os pilotos têm a opção de optar por um câmbio manual de 6 marchas, mas ainda não temos confirmação se essa versão vai aparecer por aqui.

Antonio Baltar Júnior, o diretor comercial da Ford América do Sul, disse que este Mustang é feito tanto para as ruas quanto para as pistas. Imagino que quem pega estrada frequentemente ou adora dar algumas voltas em circuitos deve estar se coçando para testar tudo isso!

Quanto ao preço, calma que ele ainda não foi revelado. Só para ter uma ideia, o Mustang GT com câmbio automático está na faixa de R$ 549 mil, enquanto uma série limitada com câmbio manual saiu a R$ 600 mil e esgotou em apenas uma hora. Prepare o bolso!