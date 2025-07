Fase da lua de hoje (12/07/25) e calendário lunar

Neste sábado, dia 12 de julho, observamos a lua cheia, que está com 99% de visibilidade. Este ciclo lunar começou e vai até o dia 16 de julho, quando se inicia a fase da lua minguante. A lua cheia é um espetáculo que encanta muitas pessoas, e neste período, o brilho da lua é intenso, pois ela está posicionada exatamente do lado oposto ao Sol, iluminando sua totalidade.

Para apreciar melhor essa fase da lua, é recomendado encontrar um local com boa visibilidade, longe de prédios e árvores. O início da noite é o melhor momento para observação, mas conforme a lua se eleva no céu, sua claridade se torna evidente em qualquer ponto de vista aberto.

Tradicionalmente, a lua cheia tem uma importância especial na agricultura. Essa fase é considerada favorável para a colheita, uma vez que a seiva se concentra nas partes superiores das plantas, como folhas, flores e frutos. Por isso, acredita-se que frutos colhidos nesse período tendem a ser mais suculentos, além de que plantas medicinais podem apresentar princípios ativos mais potentes. No plantio, esta fase também favorece as flores.

No aspecto emocional, a lua cheia está associada a um aumento da intensidade dos sentimentos. Muitas pessoas relatam se sentir mais sociáveis e criativas, mas também podem experimentar altos níveis de ansiedade, irritabilidade ou dificuldades para dormir, como se as emoções ficassem à flor da pele.

Além disso, no sábado, o satélite natural estará no signo de Escorpião, o que pode intensificar ainda mais as emoções. Este é um momento propício para mergulhar nos sentimentos, buscar conexões sinceras e transformar desafios pessoais em oportunidades de crescimento.

O calendário lunar para o mês de julho é o seguinte:

Lua crescente: 2 de julho

Lua cheia: 10 de julho

Lua minguante: 17 de julho

Lua nova: 24 de julho

Agora, vamos entender um pouco mais sobre as diferentes fases da lua:

Lua Crescente: Nesta fase, a lua se afasta do Sol, e um pequeno pedaço iluminado começa a aparecer. Durante esse período, as marés tendem a ser mais baixas devido à força gravitacional reduzida.

Lua Minguante: Após a lua cheia, ela começa a diminuir até a lua nova. Durante essa fase, as marés também voltam a ser mais baixas.

Lua Nova: Neste período, a lua é praticamente imperceptível. De noite, não conseguimos ver sua presença, mas ela pode ser observada durante o dia. A força gravitacional é mais intensa, provocando marés sizígias.

Duração das Fases da Lua: O ciclo lunar completo, conhecido como lunação, tem uma duração média de 29 dias, com cada fase durando cerca de sete dias.

Essas observações e tradições em torno da lua cheia e suas fases refletem a conexão dos seres humanos com os ciclos naturais, que têm influência direta em nossa vida cotidiana e no ambiente ao nosso redor.