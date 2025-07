Motos mais vendidas até 11 de julho de 2025 – Fipe Carros

A Honda CG 160 segue firme na liderança do mercado de motos no Brasil, marcando presença marcante em julho com 17.909 unidades vendidas. Um aumento de 16% em relação a junho! Essa motinha é uma verdadeira queridinha dos brasileiros, não é à toa que ela continua no topo. Logo atrás, temos a Honda Biz, que também fez bonito, vendendo 10.117 unidades e apresentando um crescimento saudável de 11% nas vendas.

A terceira posição ficou com a Honda Pop 110i, que mostrou sua força ao emplacar 8.592 motos, crescendo 10% nesse período. E não podemos esquecer da Honda NXR 160 Bros, que chegou na quarta posição com 8.575 unidades vendidas, um surpreendente crescimento de 28% em comparação ao mês anterior.

O topo das vendas de motos em julho de 2025

Mas as novidades não param por aí! A Sport 110i da Mottu também se destacou, garantindo 3.919 unidades vendidas. E para fechar o top 6, a Yamaha YBR 150 fez seu nome com 2.702 emplacamentos.

Além dessas, a Honda CB 300F ficou em sétimo lugar, emplacando 2.398 unidades. A Honda PCX 160 merece menção também, ocupando o oitavo lugar com 1.963 unidades. Na nona posição, a Honda Sahara 300 teve 1.743 motos vendidas. E para completar o ranking das dez mais, a Honda XRE 190 ficou em décimo com 1.684 emplacamentos.

Ranking das motos mais vendidas em julho de 2025:

1º – Honda CG 160: 17.909

2º – Honda Biz: 10.117

3º – Honda Pop 110i: 8.592

4º – Honda NXR 160 Bros: 8.575

5º – Sport 110i: 3.919

6º – Yamaha YBR 150: 2.702

7º – Honda CB 300F: 2.398

8º – Honda PCX 160: 1.963

9º – Honda Sahara 300: 1.743

10º – Honda XRE 190: 1.684

É sempre interessante ver como as preferências dos motociclistas mudam, mas as marcas que estão se destacando demonstram que qualidade e confiabilidade ainda pesam muito nas decisões. Para quem é apaixonado por duas rodas, cada um desses modelos traz uma experiência única ao rodar nas nossas estradas!