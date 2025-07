Volkswagen Tera com desconto de R$ 13 mil fica abaixo do Polo

O Volkswagen Tera está com uma oferta irresistível para o público PcD e vale a pena conhecer. Mesmo com câmbio manual, a versão 1.0 MPI MT se destaca pelo custo-benefício, especialmente para quem busca um carro prático no dia a dia. Com um porta-malas de 350 litros, ele é perfeito para quem precisa de espaço extra, seja para a família, compras ou até aquele passeio de fim de semana.

E o melhor, esse modelo tem isenção proporcional de ICMS e isenção total de IPI. Isso mesmo! Se você está pensando em comprar um carro e tem direito ao benefício, as concessionárias Volkswagen estão prontinhas para te ajudar a entender quais documentos você precisa, os prazos de entrega e até as opções de financiamento mais adequadas.

Imagina só: o preço de tabela para a versão 1.0 MPI MT é de R$ 103.990, mas, com as isenções, o valor cai para R$ 90.233. Isso representa um desconto de R$ 13.757! Comparando com o Polo Track, que custa R$ 95.790, o Tera se torna uma opção bem mais em conta.

Uma coisa que impressiona no Tera é o conjunto de equipamentos de série. Ele vem com um painel digital de 8 polegadas, rack para o teto, reconhecimento de pedestres, e um revestimento de bancos super confortável. Não podemos esquecer dos 6 airbags, incluindo os laterais e de cortina, que trazem mais segurança aos ocupantes.

Agora, se você é como a maioria de nós e já passou por aquele tempinho chato no trânsito, vai adorar saber que o Tera também vem equipado com frenagem autônoma de emergência (AEB), isso ajuda demais em situações de imprevisto. E para quem ama conectar o celular enquanto dirige, o sistema multimídia “VW Play” com tela de 10,1 polegadas é um verdadeiro achado. Com App-Connect, fica fácil tocar suas músicas favoritas ou acessar o GPS.

Os itens de conforto também são muito bem vinda. O carro tem ar-condicionado com filtro de poeira e pólen, ajuste de altura no banco do motorista, além de controle eletrônico de estabilidade (ESC) e tração (ASR), que te dão mais segurança nas curvas.

E pra quem tem crianças ou precisa de um lugar seguro para instalar cadeirinhas, o Tera conta com o sistema ISOFIX, assim você garante que tudo está bem fixo e seguro. Fora isso, os faróis em LED com luz de condução diurna e os sensores de estacionamento traseiros fazem a diferença na hora de dirigir, principalmente em lugares mais apertados.

Se você está de olho em um carro com bom espaço, tecnologia e uma faixa de preço que cabe no bolso, o Volkswagen Tera é uma opção a ser considerada. Vale a pena dar uma passadinha na concessionária e conferir tudo de perto!