Audi Q6 e-tron Sportback e SQ6 são lançados nos EUA

A Audi confirmou que o novo Q6 e-tron Sportback 2025, junto com a versão mais apimentada, o SQ6 Sportback e-tron, vão desembarcar nas concessionárias dos Estados Unidos ainda neste mês. Esses modelos são mais um passo da marca na sua linha elétrica e estão disponíveis em três versões, com preços iniciais a partir de US$ 69.600.

O Q6 Sportback Premium é a versão de entrada e já traz um design bem mais aerodinâmico, com um teto 37 mm mais baixo que o SUV tradicional. O visual é ainda mais bonito com o pacote S line, rodas de 19 polegadas, bancos de couro que são um aconchego e um teto solar panorâmico que faz toda a diferença em dias ensolarados. Ah, e não podemos esquecer da central multimídia de 14,5 polegadas com painel digital de 11,9 polegadas — perfeito para quem adora tecnologia a bordo.

Subindo na gama, temos o Q6 Premium Plus, que custa US$ 73.400. Aqui, você encontra um volante aquecido, um sistema de som Bang & Olufsen para deixar sua playlist ainda mais incrível, iluminação interna em LED e assistências de condução, como o piloto automático adaptativo e um head-up display com realidade aumentada. Quem já pegou um trânsito pesado sabe como essas tecnologias fazem a diferença, não é mesmo?

Para quem não abre mão do luxo e da performance, a versão Prestige sai por US$ 75.400 e vem recheada de itens, como suspensão pneumática adaptativa, vidro acústico e aquela tela especial de 10,9 polegadas para o passageiro da frente que todo mundo vai querer usar.

Todos esses modelos são equipados com uma bateria de 100 kWh e tração integral, o que garante potência de 422 cv, podendo chegar a 456 cv com o recurso de Launch Control. A aceleração de 0 a 96 km/h acontece em apenas 4,9 segundos — sensacional para quem adora sentir a emoção do pedal. A velocidade máxima é de 209 km/h, com autonomia que pode chegar a 513 km, perfeito para uma viagem mais longa.

Agora, se você está buscando um visual ainda mais agressivo, o SQ6 Sportback e-tron é a escolha certa. Essa versão inicia o preço em US$ 76.300 e traz detalhes em alumínio, rodas de 20 polegadas e um interior que prioriza a performance, com bancos em couro esportivo, fibra de carbono e pedais de aço inoxidável. Imagine fazer uma curva com esses pedais!

Quando o assunto é desempenho, o SQ6 é impressionante. Ele entrega incríveis 483 cv, chegando a até 509 cv com o Launch Control. Com isso, a aceleração é ainda mais rápida, indo de 0 a 96 km/h em apenas 4,1 segundos, e uma velocidade máxima de 230 km/h. A autonomia, claro, é um pouco menor, ficando em 455 km.

Esse modelo também conta com suspensão adaptativa com um ajuste voltado para a performance, além de um sistema de freios super potente, com pinças de seis pistões e discos de 375 mm. Isso garante uma frenagem segura, especialmente em situações mais desafiadoras.

Esses carros prometem não só serem uma excelente opção para quem ama velocidade, mas também para quem valoriza conforto e tecnologia. Como não se apaixonar por tudo isso?