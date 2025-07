Audi A5 Sedan 2025 substitui o A4 e chega ao Brasil

A Audi trouxe uma novidade super esperada para o Brasil: o A5 Sedan. Esse modelo assume o lugar do antigo A4 e promete impressionar os apaixonados por aceleração e tecnologia. Você pode encontrá-lo com motor a combustão, abandonando o sistema híbrido-leve da geração anterior. O preço de lançamento? R$ 379.990, um investimento que vale a pena para quem busca algo especial.

As pré-vendas já estão abertas, tanto no site da Audi quanto nas concessionárias. As entregas começam em setembro. Você vai adorar saber que são várias opções de cores: sete metálicas, uma sólida e uma perolizada. Além disso, todas as versões vêm com um pacote S-line que deixa o carro ainda mais atraente, com rodas de 20 polegadas e detalhes em preto brilhante.

Desempenho que Impressiona

O A5 Sedan 2.0 TFSI Performance S Edition quattro é o modelo que você vai querer dirigir. Equipado com um motor 2.0 turbo de 272 cv, ele entrega também 400 Nm de torque. E tudo isso com a tração integral quattro Ultra, que é um espetáculo. Em situações normais, a potência vai para as rodas dianteiras, mas se a estrada pedir, até 50% da força pode ser redirecionada para as traseiras. Imagine sentir isso nas curvas!

Uma das partes mais legais é o câmbio automatizado S tronic de 7 marchas, que garante uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 5,9 segundos. E a velocidade máxima chega a 210 km/h. Comparando com o A4, aqui você tem um ganho de 68 cv e 80 Nm. É performance que faz diferença na hora de pisar fundo!

Design Moderno e Sofisticado

Construído na nova plataforma PPC (Premium Combustion), o A5 é o primeiro da Audi aqui no Brasil a utilizar essa estrutura, o que traz melhorias em tecnologia e resistência. Ele tem 4,82 metros de comprimento e um porta-malas com capacidade de 417 litros, ideal para aquelas viagens longas com a família ou os amigos.

Se o seu negócio é design, você vai amar as linhas elegantes e suaves desse sedan. Na frente, as entradas de ar dão um ar agressivo, enquanto a traseira se destaca pelas lanternas interligadas e aquele difusor com acabamento escuro, que é puro charme.

Conforto e Tecnologia a Bordo

Dentro do carro, o que chama atenção é o “palco digital”. Isso mesmo, você vai encontrar um painel com uma tela curva de 11,9” e uma central multimídia de 14,5”, ambas sensíveis ao toque. E se você já cansou das luzes brancas comuns, prepare-se: a iluminação ambiente tem 30 cores para você personalizar!

O conforto é outro destaque, com coisas como carregador por indução, som de 10 alto-falantes e ar-condicionado digital de três zonas. O teto panorâmico de vidro para dar aquele ar mais espaçoso e os ajustes elétricos dos bancos dianteiros são detalhes que fazem a diferença no dia a dia.

Segurança em Alto Nível

Falando em segurança, o A5 vem equipado com um arsenal completo: airbags frontais, laterais e central, piloto automático adaptativo, alerta de saída de faixa, assistência em frenagens de emergência e até detector de fadiga. Sem contar o sistema de estacionamento semiautônomo, que facilita muito quando você está em vagas apertadas.

E se você também curte acompanhar as novidades do setor, vale mencionar que outras montadoras estão investindo pesado, como a Chery com o Fulwin A9L na China. A competição está acirrada e, para os que amam carros, isso só traz benesses!