Lexus estabelece recorde no Guinness com tênis sobre carros

Em uma jogada audaciosa para dar uma repaginada na sua imagem, a Lexus decidiu misturar emoção e adrenalina com uma ação bem inusitada: realizar partidas de tênis em cima de carros em movimento! Os tenistas britânicos Jamie Murray e Laura Robson foram os protagonistas dessa experiência que resultou em dois recordes mundiais reconhecidos pelo Guinness.

O modelo escolhido para essa aventura foi o Lexus NX, que foi equipado com plataformas de alumínio fixadas no teto. A segurança não foi deixada de lado: os atletas usaram cintos, enquanto motoristas profissionais dirigiam os SUVs em uma pista do aeródromo de Duxford, no Reino Unido. Imagine dirigir rápido e ainda ter um jogo de tênis rolando em cima do seu carro!

Depois de várias tentativas, a dupla finalmente alcançou 101 rebatidas consecutivas. Isso garantiu a eles os recordes de maior número de rebatidas em um rally de tênis sobre carros em movimento e a maior velocidade registrada durante essa atividade, que chegou a impressionantes 47 km/h.

Laura Robson, uma das tenistas, descreveu essa experiência como algo surreal. Para ela, o maior desafio foi manter a concentração em uma situação tão fora do comum. Jamie Murray também não ficou atrás e classificou o evento como a experiência mais empolgante e diferente que ele já teve no esporte. “Fazer isso em cima de um carro em movimento é outra história”, destacou Robson, enquanto Murray concordou que foi “definitivamente o desafio mais maluco da minha carreira”.

Essa ação não é só um truque publicitário; ela representa um esforço da Lexus em deixar para trás a imagem de marca formal e se conectar com um público que aprecia experiências ousadas e inovadoras. Recentemente, a Lexus anunciou a construção de uma nova fábrica de veículos em Xangai, mostrando seu compromisso com a inovação e criatividade.

Ao combinar esportes, entretenimento e engenharia, a Lexus conseguiu criar um momento único. Para quem é apaixonado por carros, não há dúvidas de que essa iniciativa é um testemunho sobre o que é viver a paixão automotiva de maneira intensa e divertida.