Carros mais vendidos no Brasil até julho de 2025 – Fipe

A Fiat Strada segue firme e forte no mercado brasileiro! Em julho, ela foi a campeã de vendas, com nada menos que 3.856 unidades emplacadas, mesmo com uma leve queda de 3% em relação ao mês anterior. Isso mostra como essa picape continua encantando os motoristas, seja para quem precisa de um carro para o dia a dia ou para aventuras nos finais de semana.

Se você é fã de SUVs, o destaque ficou com o Hyundai Creta, que deu um “pulo” nas vendas, com 3.315 unidade vendidas. O modelo cresceu 50% em relação a junho, por isso não é surpresa ver ele na liderança da categoria!

Logo depois, temos o Volkswagen T-Cross, com 2.939 unidades vendidas, mostrando que o público adora um crossover versátil. Por outro lado, o Volkswagen Polo decepcionou um pouco. Depois de um mês na liderança, ele caiu para a quarta posição, registrando apenas 2.814 unidades — uma queda de 28%.

O Chevrolet Onix também não ficou pra trás, ocupando o quinto lugar com 2.293 unidades vendidas. O hatch é uma escolha popular entre quem busca um carro econômico e prático. O Hyundai HB20 segue na sequência, com 2.159 unidades, enquanto o Toyota Corolla Cross, que lançou a versão XR voltada para pessoas com deficiência, emplacou 2.146 unidades, garantindo a sétima colocação.

Fechando os primeiros lugares, a Volkswagen Saveiro seguiu forte com 2.121 unidades comercializadas, e a Toyota Hilux continua reinando entre as picapes médias, com 2.087 unidades vendidas. O Fiat Argo também fez bonito, fechando o top 10 com 2.029 unidades.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 Fiat Strada 3.856 2 Hyundai Creta 3.315 3 Volkswagen T-Cross 2.939 4 Volkswagen Polo 2.814 5 Chevrolet Onix 2.293 6 Hyundai HB20 2.159 7 Toyota Corolla Cross 2.146 8 Volkswagen Saveiro 2.121 9 Toyota Hilux 2.087 10 Fiat Argo 2.029 11 Volkswagen Nivus 1.733 12 Chevrolet Tracker 1.731 13 Fiat Fastback 1.684 14 Nissan Kicks 1.656 15 Honda HR-V 1.553 16 Fiat Pulse 1.464 17 Jeep Compass 1.451 18 Fiat Mobi 1.375 19 Fiat Toro 1.366 20 Ford Ranger 1.291 21 Toyota Corolla 1.148 22 Volkswagen Virtus 1.139 23 Caoa Chery Tiggo 7 1.020 24 Jeep Renegade 1.017 25 Volkswagen Tera 923 26 Chevrolet S10 895

Esses números, coletados pela Fenabrave, mostram que o mercado automotivo brasileiro está sempre em movimento. E você, qual desses modelos gostaria de ter na sua garagem?