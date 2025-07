Motos mais vendidas até 10 de julho de 2025 – Fipe Carros

A Honda CG 160 começou julho com tudo e se consolidou como a campeã de vendas entre as motos no Brasil, com impressionantes 15.759 unidades emplacadas. Isso representa um crescimento de 14% em relação ao mês anterior, segundo a Fenabrave. Na sequência, a boa e velha Honda Biz não ficou pra trás, com 8.957 vendas e um crescimento de 11%. Essas motos têm conquistado cada vez mais os brasileiros, principalmente pela sua praticidade e confiabilidade no dia a dia.

Logo depois, temos a Honda Pop 110i mostrando seu valor, com 7.700 unidades negociadas, um aumento de 9% nas vendas. E não podemos deixar de mencionar a robusta Honda NXR 160 Bros, que teve um salto impressionante de 26% em comparação ao mês anterior, com 7.640 motos vendidas. Se você curte aventuras nas trilhas, sabe como a Bros é uma excelente companheira.

Falando em variedade, a Sport 110i, da Mottu, também está fazendo sucesso—3.362 unidades vendidas. E completando o ranking, a Yamaha YBR 150 se destacou com 2.328 emplacamentos. Essas motos são ótimas opções para quem busca algo ágil e divertido para o dia a dia.

Entre outras que merecem destaque, a Honda CB 300F ocupa a sétima posição com 2.134 unidades, enquanto a Honda PCX 160 ficou na oitava, com 1.736 vendas. Não podemos esquecer da Honda Sahara 300 e da Honda XRE 190, que fecharam o top 10 com 1.557 e 1.500 unidades, respectivamente.

E quem dirige em cidade sabe bem como a eficiência se torna um diferencial, ainda mais com o trânsito que enfrentamos em dia comum.

Ranking das motos mais vendidas em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 15.759 2º Honda Biz 8.957 3º Honda Pop 110i 7.700 4º Honda NXR 160 Bros 7.640 5º Sport 110i 3.362 6º Yamaha YBR 150 2.328 7º Honda CB 300F 2.134 8º Honda PCX 160 1.736 9º Honda Sahara 300 1.557 10º Honda XRE 190 1.500

Esse ranking é sempre um termômetro do que está bombando no mercado. Só pra lembrar, todos esses dados foram gerados com base nas informações da Fenabrave e mostram bem como a preferência dos brasileiros continua pela confiabilidade e versatilidade das motos Honda.