Mozart comenta dificuldade do Coritiba contra o CRB

O Coritiba teve um ótimo desempenho na Série B ao conquistar sua quarta vitória consecutiva. Na noite de quinta-feira, o time enfrentou o CRB em Maceió e venceu por 1 a 0. Embora a partida tenha sido desafiadora, com o CRB realizando 30 finalizações e mantendo 67% da posse de bola, o Coritiba conseguiu se sair bem, principalmente na defesa, de acordo com o técnico Mozart.

Números da partida mostram que o CRB teve um domínio claro, especialmente no primeiro tempo, quando o Coritiba ainda não tinha finalizações. No entanto, após ajustes no ataque, o time alviverde conseguiu marcar o gol da vitória em uma cobrança de pênalti nos minutos finais.

Durante a coletiva após o jogo, Mozart comentaram que vencer pode acontecer de várias maneiras. Ele destacou que, mesmo quando o adversário é tecnicamente superior, é essencial encontrar formas de ganhar, como foi o caso nesta partida, defendendo com eficiência. O treinador elogiou o comprometimento dos atletas, ressaltando a entrega e a união do grupo.

Um ponto importante é a adaptação dos jogadores ao estilo de jogo proposto. Mozart mencionou o exemplo de Josué, um meio-campista que tem se dedicado também à defesa, demonstrando que a equipe está disposta a fazer ajustes para favorecer o coletivo.

O técnico acredita que essa maturidade é fundamental para competir em um torneio tão equilibrado como a Série B, onde cada jogo exige máxima mobilização e empenho. Ele comentou sobre a competitividade do campeonato, ressaltando que em várias partidas podem ocorrer surpresas, o que torna cada confronto uma batalha necessária.

A atual busca por consistência e união dentro do grupo tem gerado uma conexão positiva entre os jogadores, essencial para seguir em frente. Com essa mentalidade, o Coritiba se prepara para enfrentar novos desafios na competição, sempre buscando se manter no alto da tabela.