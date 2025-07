Hyundai Elexio combina bateria BYD e cabine moderna

A Hyundai de Beijing acaba de mostrar para o mundo como será o interior do seu mais novo SUV 100% elétrico: o Elexio. Esse carro foi desenvolvido com um papo direto entre a equipe e os fornecedores locais, pensando nas necessidades específicas do mercado chinês. O Elexio deve dar as caras por lá no terceiro trimestre de 2025 e promete ser um marco na eletrificação da marca.

O SUV foi apresentado no famoso Salão de Xangai em abril, mas os detalhes mais técnicos só vieram à tona com sua estreia global em maio. Ele utiliza a avançada plataforma elétrica E-GMP, que já está presente em outros modelos da marca. Essa novidade surge em um momento de renovação das parcerias entre marcas estrangeiras na China. E quem diria, a Nissan já está de olho em exportar elétricos fabricados por lá a partir de 2026!

Quando você entra no Elexio, a primeira coisa que impressiona é a tela dupla de 27 polegadas com resolução 4K e brilho alto. O volante é super moderno, com comandos tipo “borboleta” que permitem ajustar a regeneração de energia e até ativar o modo para dirigir só com um pedal. Imagina o conforto e a eficiência disso no dia a dia?

A praticidade também é uma prioridade. O interior oferece 29 espaços para guardar objetos, carregadores sem fio para os ocupantes da frente, porta-copos ajustáveis e uma caixa de privacidade que desliza no console central. Se você já viajou longas distâncias, sabe como é importante ter tudo à mão e organizado.

O Elexio já está com o pedido de licença para vendas na China e vem nas versões de tração dianteira (FWD) e integral (AWD). Na versão FWD, o motor é de 160 kW, enquanto a AWD conta com um motor traseiro de 73 kW, totalizando 233 kW ou 312 cv. Para quem gosta de desempenho, ambas as versões alcançam até 185 km/h.

A autonomia é outro ponto forte, chegando a incríveis 700 km segundo o ciclo CLTC, graças à bateria LFP fornecida pela FinDreams, da BYD. Para quem curte saber o quanto pode rodar sem se preocupar, isso é ótimo.

Esse novo SUV chega cheio de tecnologia e equipamentos de ponta, e está pronto para se juntar à briga contra concorrentes como o Xiaomi YU7, que já tem uma fila de cerca de 300 mil pedidos na China. A Hyundai acredita que o Elexio será fundamental para recuperar sua participação no mercado local de veículos elétricos, principalmente diante de recentes mudanças entre as joint ventures, como a da Nio e JAC.

Fica a expectativa para ver como esse carro vai se sair nas estradas e se vai conquistar o coração dos motoristas.