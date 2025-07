Ben Affleck: revelações que surpreendem o cinema atual

Ben Affleck, nascido em Berkeley, Califórnia, no dia 15 de agosto de 1972, é um dos atores mais versáteis de Hollywood. Sua infância foi passada em Cambridge, Massachusetts, onde iniciou sua trajetória no mundo das artes, primeiramente no teatro infantil. Desde cedo, ele se destacou não apenas como ator, mas também como diretor, produtor e roteirista, consolidando uma carreira que abrange várias áreas do entretenimento.

A formação de Affleck foi influenciada pelo seu trabalho com o amigo Matt Damon, com quem compartilhou experiências desde o início. Ele começou na televisão em 1984, com a série “The Voyage of the Mimi”, e depois se consolidou no cinema independente com o filme “School Ties”, de 1992. O grande marco de sua carreira ocorreu em 1997, com “Gênio Indomável”, um longa-metragem que ele coescreveu com Damon. O filme ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original e elevou a imagem de Affleck em Hollywood. Desde então, ele tem se envolvido em diversos gêneros, incluindo suspense, ação e dramas.

Ben Affleck é um nome reconhecido mundialmente e, ao longo de sua carreira, conquistou dois Oscars: um pelo roteiro de “Gênio Indomável” e outro como produtor de “Argo”, que também recebeu uma indicação ao Globo de Ouro. Outros prêmios importantes incluem o BAFTA e o Directors Guild Award, todos essencialmente vinculados ao seu trabalho em “Argo”, um filme de grande sucesso nas bilheteiras, arrecadando mais de 232 milhões de dólares. O filme “Garota Exemplar” também se destacou em sua filmografia, com uma arrecadação superior a 369 milhões de dólares mundialmente.

Além dos prêmios, sua influência se estende para além das telas. Em 2013, foi citado entre as 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time, e seu ativismo em causas sociais, como a Eastern Congo Initiative, destaca seu compromisso com iniciativas humanitárias. Em 2021, ele foi homenageado no Sundance Film Festival por suas contribuições à indústria cinematográfica.

A versatilidade de Affleck é uma de suas marcas registradas em Hollywood. Ele se destacou em papéis significativos, como Tony Mendez em “Argo”, Nick Dunne em “Garota Exemplar” e Bruce Wayne/Batman na franquia da DC, com participações em “Batman vs Superman: A Origem da Justiça” e “Liga da Justiça”. Na direção, além de “Argo”, ele também foi a mente criativa por trás de “Atração Perigosa” e “Air”. Também é conhecido por seu trabalho como roteirista em “Gênio Indomável” e “O Último Duelo”.

A influência de Affleck no cinema é notável. Seus filmes não só alcançam sucesso de bilheteira, mas também geram discussões importantes sobre temas sociais, como saúde mental e superação pessoal. Sua vontade de trabalhar em roteiros que incluam narrativas latino-americanas é um reflexo de seu compromisso em diversificar as histórias contadas nas telas.

Pessoalmente, Affleck é casado com Jennifer Lopez desde 2022, depois de um relacionamento anterior com Jennifer Garner. Ele é um grande torcedor do Boston Red Sox e aprecia cozinhar, especialmente pratos mexicanos. Com ascendência irlandesa e escocesa, também é um fã de música rock, particularmente da banda Pearl Jam.

Ao longo de mais de 30 anos de carreira, Ben Affleck permanece uma figura influente na indústria do cinema, combinando sucesso comercial com um forte compromisso social e artístico.