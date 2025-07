Fantástico enfrenta queda de audiência com conteúdo disperso

No dia 7 de julho, o programa dominical da Globo enfrentou um desafio significativo em relação à audiência. De acordo com dados de medição, a atração registrou apenas 14,2 pontos na Grande São Paulo, alcançando um share de 24,4%. Esse número representa a menor audiência do programa em 2025 até o momento.

Esse resultado é ligeiramente superior ao obtido em 29 de dezembro de 2023, quando a audiência foi de 13,5 pontos, coincidentemente na véspera de um feriado prolongado. Apresentado por Maju Coutinho e Poliana Abritta, o programa trouxe uma variedade de reportagens, abordando temas como jornalismo investigativo, comportamento e entretenimento. Contudo, parece que os telespectadores optaram por outras alternativas, seja na televisão ou fora dela.

Entre os principais temas abordados na edição estavam:

– Ataques a ônibus na Grande São Paulo, realizados por grupos de vândalos.

– O maior ataque hacker ao sistema financeiro do Brasil.

– A morte de um jovem no Paraná, ocorrida após um furto de chocolate e agressões por seguranças de um mercado.

– Denúncia sobre negligência médica durante o parto de uma paciente.

– Cobertura da cúpula do BRICS.

– Um transplante de coração em uma criança.

– A escolha do vestido de noiva de Maria de Fátima, personagem da novela “Vale Tudo”.

– Um relato sobre o uso de inteligência artificial para recriar entes falecidos.

– Enxurradas devastadoras no Texas.

– Quadros esportivos com os principais lances da rodada.

– Anúncio da estreia do novo programa humorístico “Aberto ao Público”.

Mesmo com a participação especial de Maisa Silva, que fez uma entrevista com o elenco do novo filme “Superman”, que estreará em breve, a audiência do programa não melhorou.

Após o “Fantástico”, a Globo apresentou a estreia do novo humorístico “Aberto ao Público”, que conta com a participação de Maurício Meirelles, Thiago Ventura, Bruna Louise e Rodrigo Marques. O programa, que recebeu Denílson, ex-jogador e comentarista, adota um formato em que celebridades respondem perguntas do público e têm seus celulares acessados para brincadeiras ao vivo.

No entanto, a resposta do público foi morna. O programa alcançou apenas 9,2 pontos de média, contribuindo ainda mais para a queda na audiência da emissora durante o horário nobre de domingo.

O “Fantástico”, sob a direção geral de Bruno Bernardes, continua a ser exibido logo após o “Domingão com Huck”.