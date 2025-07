Chevrolet Onix Plus Premier tem desconto de até R$ 24.900 para PcD

O Chevrolet Onix Plus Premier está dando um show de economia para o público PcD que pode aproveitar isenções de impostos. A versão top de linha desse sedã não só é super equipada como também chega com descontos imperdíveis, especialmente para quem se enquadra nas condições de compra.

Atualmente, o Onix Plus Premier 1.0 Turbo automático, que normalmente custa R$ 136.490, está saindo por R$ 111.590 para quem tem direito à isenção. Isso representa uma diferença de R$ 24.900! Para quem já está pensando em trocar de carro, essa é uma oportunidade que não dá pra deixar passar.

Se você se interessou, uma boa dica é visitar uma revenda Chevrolet para entender o que é necessário para conseguir essa isenção. Por lá, você pode tirar todas as dúvidas sobre a documentação necessária e o processo de compra. Além disso, vale perguntar sobre prazos e as opções de financiamento que podem ser oferecidas.

O Que Faz o Onix Plus Premier Ser Especial

Esse modelo vem recheado de tecnologia e segurança. São seis airbags (frontal, lateral e de cortina) para garantir a proteção de todos os ocupantes. O sistema de faróis tem acendimento automático com sensor crepuscular, e os câmbios para os cintos de segurança são de três pontos, ainda permitindo maior conforto a quem viaja no banco traseiro.

Quem dirige no dia a dia sabe como é útil ter sensores de estacionamento. O Onix Plus tem deles na frente, nas laterais e atrás, o que facilita bastante na hora de estacionar em vagas apertadas — um alívio, não é mesmo?

No quesito tecnologia, o Chevrolet MyLink faz bonito. Com uma tela sensível ao toque de 8 polegadas, ele oferece conectividade com Android Auto e Apple CarPlay, além de permitir o pareamento de dois celulares via Bluetooth. E ainda tem Wi-Fi nativo, pra manter a conexão de até sete dispositivos. Isso é perfeito para quem viaja e não quer ficar desconectado!

Conforto e Estilo

O acabamento interno do Onix Plus Premier é de deixar qualquer um com vontade de dar umas voltinhas pela cidade. As cores Preto Jet Black e Cinza Mid Ash Gray trazem um ar sofisticado. E falando em conforto, o ar-condicionado digital automático e a câmera de ré são itens que simplesmente fazem toda a diferença na experiência de dirigir.

As rodas de liga leve aro 16” e o volante esportivo com revestimento premium completam o visual desse sedã que já tem tudo pra ser o carro do seu dia a dia.

Preços e Condições para PcD em Julho

Para você que está de olho nos números, aqui vai o resumo do que a gente falou:

Versões Preços de tabela Preços para PcD Descontos Premier 1.0 Turbo AT R$ 136.490,00 R$ 111.590,00 R$ 24.900,00

Então, se você está na busca por um carro com boas condições, o Chevrolet Onix Plus Premier é uma escolha e tanto, com uma oferta que combina qualidade e economia. A diferença que esses itens e descontos podem fazer no seu dia a dia realmente vale a pena considerar!