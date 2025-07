Tesla vê queda nas ações após Musk anunciar partido novo

As ações da Tesla despencaram cerca de 4% na segunda-feira, 7, depois que Elon Musk anunciou a criação do America Party, um novo partido político que se posiciona como uma alternativa aos democratas e republicanos nos EUA. Essa decisão balançou o barco não só da empresa, mas também gerou uma onda de críticas sobre a gestão dele na montadora.

Os investidores estão preocupados. Muitos acham que Musk pode estar se afastando das operações da Tesla, o que é um risco e tanto. Neil Wilson, da Saxo Markets, resumiu bem a situação: “O risco é duplo: Trump pode retaliar cortando subsídios, e Musk pode estar simplesmente distraído”. Imagina o desânimo de quem acompanha a recuperação da empresa!

Além do impacto nos papéis, a fortuna do empresário também passou por uma queda significativa. Estima-se que ele perdeu incríveis US$ 13,5 bilhões (mais de R$ 70 bilhões) por conta desse último episódio. E mesmo assim, ele continua no topo da lista dos mais ricos do mundo, com um patrimônio de US$ 391,7 bilhões (cerca de R$ 2,1 trilhões), segundo a Forbes.

Essa situação não é uma novidade. Desde novembro passado, quando Musk começou a se aventurar mais na política, as ações da Tesla já acumularam uma queda de 35%. Um mês depois, ele chegou a assumir um cargo no governo de Donald Trump, no Departamento de Eficiência Governamental, apelidado de Doge. Durante essa breve passagem, o homem viu as vendas da Tesla caírem, especialmente na Europa. O clima esquentei quando ele começou a ter desentendimentos com Trump, o que acabou resultando na sua saída desse cargo.

Mesmo com as pressões de alguns investidores para que se afaste da Tesla, Musk garante que vai continuar como CEO por pelo menos mais cinco anos. Ele ainda nega que a sua incursão na política esteja impactando seu desempenho à frente da montadora. Enquanto isso, a China está vendo um crescimento nas vendas de veículos elétricos da Nio, enquanto a Tesla enfrenta uma leve queda.

É, Elon… parece que o volante está um pouco mais difícil de controlar ultimamente. Mas quem sabe, com um bom ajuste na direção, as coisas não voltem a andar?