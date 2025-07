Notebook acessível abaixo de R$ 3 mil é ideal para o dia a dia

A busca pelo notebook ideal pode ser desafiadora, especialmente em julho de 2025, quando o mercado apresenta diversas opções. No entanto, muitas delas falham em atender às necessidades básicas. Para evitar frustrações, é importante focar em três características essenciais: 8GB de memória RAM, armazenamento SSD e tela com resolução Full HD. Notebooks que não possuem essas especificações podem não oferecer a experiência desejada.

Felizmente, há modelos que atendem a esses requisitos e ainda apresentam um bom custo-benefício. Dois destaques no mercado são o Samsung Galaxy Book2 e o Lenovo IdeaPad, cada um com suas particularidades: o primeiro é voltado para design e equilíbrio, enquanto o segundo é mais focado em desempenho.

Fatores que Influenciam a Experiência de Uso

A experiência com um notebook de entrada vai além das especificações técnicas. O conforto e a praticidade são igualmente importantes. Um teclado confortável, um design leve que facilite o transporte e uma tela que não cause desconforto visual são fatores a serem considerados. Antes de escolher, pense em como você usará o notebook: será que o levará com frequência? Irá digitar por longos períodos? Essas reflexões podem guiar sua decisão.

Samsung Galaxy Book2: Elegância e Equilíbrio

O Samsung Galaxy Book2, equipado com um processador Intel Core i5 de 12ª geração, se destaca como uma excelente opção de ultrabook acessível. Ele combina desempenho com um design atrativo e leve, facilitando o transporte tanto para o trabalho, quanto para a faculdade.

As principais características do Galaxy Book2 incluem:

Design Fino e Leve: Seu acabamento sofisticado o torna ideal para quem está sempre em movimento.

Seu acabamento sofisticado o torna ideal para quem está sempre em movimento. Tela Full HD de Qualidade: A tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD (1920×1080) e tratamento antirreflexo proporciona imagens nítidas, adequadas para longas sessões de uso.

A tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD (1920×1080) e tratamento antirreflexo proporciona imagens nítidas, adequadas para longas sessões de uso. Integração com o Ecossistema Galaxy: Para usuários de dispositivos Samsung, a possibilidade de transferir arquivos e responder mensagens de forma integrada é um grande diferencial.

Para usuários de dispositivos Samsung, a possibilidade de transferir arquivos e responder mensagens de forma integrada é um grande diferencial. Desempenho Confiável: A combinação do processador Intel, 8GB de RAM e SSD assegura uma navegação fluida e rápida inicialização.

Lenovo IdeaPad com Ryzen: Potência em Custo-Benefício

Para aqueles que priorizam potência, a linha IdeaPad da Lenovo é uma escolha sólida. Esses notebooks são conhecidos por seu alto desempenho, equipados com processadores potentes a um preço acessível. Um modelo notável é o que usa o chip AMD Ryzen 7 5700U, que possui 8 núcleos, oferecendo excelente performance para tarefas exigentes. O teclado da Lenovo também é amplamente elogiado pela sua ergonomia e precisão.

Comparativo Direto Entre os Modelos

Para facilitar a comparação, aqui estão as principais diferenças entre os dois notebooks:

Característica Samsung Galaxy Book2 Lenovo IdeaPad (com Ryzen 7) Foco Principal Design e portabilidade Máxima performance e multitarefa Processador Intel Core i5 (12ª Gen) AMD Ryzen 7 5700U (8 núcleos) Design e Portabilidade Fino e leve com acabamento premium Funcional e robusto, um pouco mais pesado Ideal Para Profissionais em trânsito, estudantes Usuários que lidam com multitarefas e exigem mais desempenho Faixa de Preço (Estimada) R$ 2.800 – R$ 3.400 R$ 2.700 – R$ 3.300

A Escolha Final

Cada um dos notebooks possui um atrativo que pode influenciar sua decisão. O Galaxy Book2 se destaca pela integração com o ecossistema Samsung, facilitando o fluxo de trabalho. Já o Lenovo IdeaPad apresenta um desempenho superior, com um processador potente incomum nessa faixa de preço.

Assim, a escolha entre os dois depende do seu perfil de uso. Se você prefere um notebook elegante e leve para o dia a dia, opte pelo Galaxy Book2. Se sua prioridade é ter mais potência para tarefas exigentes, o Lenovo IdeaPad com Ryzen será a melhor escolha.