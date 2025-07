Onvo L90 é lançado na China para competir no mercado

A Nio está com tudo! Eles começaram a distribuir o novo Onvo L90 para as concessionárias na China e, a partir do dia 10 de julho, as encomendas vão oficialmente rolar. Esse SUV elétrico promete conquistar os amantes de carros com seu design imponente e tecnologias supermodernas, como o sistema de troca de baterias, que é um baita diferencial.

Imagine um carro que, com suas dimensões generosas de 5,14 metros de comprimento e 3,11 metros de entre-eixos, pode acomodar até seis pessoas em assentos individuais, todos com ajuste elétrico. E não para por aí! O interior é chique, com rodas de 21 polegadas, um monitor de teto para a galera de trás se entreter e até um refrigerador. Quem não gostaria de um passeio com essa comodidade?

### Configurações de Motorização

O Onvo L90 vai te oferecer duas opções de motorização. A versão de entrada conta com tração traseira, gerando 340 kW (456 cv). Já a versão top de linha traz tração integral com dois motores potentes, alcançando 440 kW (590 cv). Ambos usam uma bateria de 85 kWh, com uma autonomia variando de 570 a 605 km no ciclo chinês. Para quem já pegou estrada com um carro elétrico, sabe como a autonomia é vital.

### Preços e Concorrência

O CEO da Nio, William Li, soltou a informação de que o preço inicial do L90 será abaixo de 300 mil yuan (cerca de R$ 41.870). Isso coloca o carro em uma disputa direta com rivais como o Aito M7 e o Li L8. Agora, se você optar pela versão 4WD, esteja preparado para desembolsar até 350 mil yuan (cerca de R$ 48.850).

### Um Novo Capítulo

O Onvo L90 é o segundo lançamento da submarca Onvo, que surgiu em maio de 2024 com o intuito de conquistar um público maior. O primeiro modelo, o L60, já teve um baita sucesso, com mais de 46 mil unidades vendidas em menos de um ano. E o melhor é que a marca já está com um terceiro modelo no forno, o Onvo L80, que promete ser ainda mais acessível, embora a data de chegada ainda não tenha sido divulgada.

### Expansão da Produção

Para atender ao crescente interesse pelo L90, a Nio vai iniciar, em setembro, a produção na sua terceira fábrica em Hefei, na província de Anhui. Com duas unidades já operando por lá, a ideia é acelerar a produção e diminuir os prazos de entrega. Isso é algo que todo motorista, ao aguardar seu carro novo, aprecia demais, certo?

Enquanto outras marcas, como a BYD, também estão investindo em autonomia e tecnologia, o Onvo L90 chega para ser mais uma opção no mercado que está cada vez mais competitivo. Se você é um entusiasta, fica a expectativa de ver como esse SUV se sairá nas ruas e nas avaliações aqui e ali.