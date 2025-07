SUV com tecnologia avançada e eficiência híbrida a descobrir

O modelo CAOA Chery Tiggo 5X continua a ser uma escolha popular no Brasil, especialmente em 2025, destacando-se no segmento de SUVs compactos por seu equilíbrio entre tecnologia, conforto e preço competitivo. Com a chegada da linha 2026, o Tiggo 5X mantém sua proposta de bom custo-benefício e introduz pequenas melhorias que fortalecem sua presença no mercado. Desde 2019, o veículo é produzido localmente, sempre buscando atender às necessidades dos consumidores, incluindo aquelas que buscam isenções fiscais, como pessoas com deficiência.

Mudanças na linha 2026

A nova versão do Tiggo 5X traz atualizações que melhoram a aparência e a tecnologia do veículo. A versão Sport, por exemplo, agora conta com rodas de liga leve de 18 polegadas, que realçam o design do SUV e o aproximam das variantes mais equipadas. O preço de entrada permanece em R$ 119.990, valor que permite aos compradores se beneficiarem de isenções de impostos, como IPI e ICMS.

Além disso, as versões PRO e PRO Hybrid Max Drive receberam uma central multimídia maior, com 10,25 polegadas, que agora possui uma interface mais moderna e conectividade sem fio tanto para Android Auto quanto para Apple CarPlay. Um assistente de voz foi adicionado, anteriormente disponível apenas em modelos mais premium, facilitando a interação durante a condução.

Principais equipamentos do Tiggo 5X 2026

Mesmo na versão mais acessível, o Tiggo 5X oferece uma lista generosa de itens de série, que incluem:

Segurança: Seis airbags, controle de estabilidade, assistente de partida em rampa, controle de descida e freio de estacionamento eletrônico com a função autohold.

Seis airbags, controle de estabilidade, assistente de partida em rampa, controle de descida e freio de estacionamento eletrônico com a função autohold. Conforto: Ar-condicionado digital, volante multifuncional, chave presencial e sistema de partida por botão.

Ar-condicionado digital, volante multifuncional, chave presencial e sistema de partida por botão. Tecnologia: A nova central multimídia com tela de 10,25 polegadas (versões PRO e Hybrid com conectividade sem fio), câmera de ré, painel digital de 7 polegadas e monitoramento da pressão dos pneus.

A nova central multimídia com tela de 10,25 polegadas (versões PRO e Hybrid com conectividade sem fio), câmera de ré, painel digital de 7 polegadas e monitoramento da pressão dos pneus. Design: Rodas de liga leve de 18 polegadas (na versão Sport), faróis em LED e espelhos retrovisores com desembaçador.

Esses recursos tornam o Tiggo 5X uma escolha atraente tanto para o uso urbano quanto para viagens mais longas.

Desempenho e eficiência do Tiggo 5X 2026

O Tiggo 5X 2026 oferece duas opções de motorização. As versões Sport e PRO são equipadas com um motor 1.5 turbo flex, que alcança até 150 cavalos de potência quando abastecido com etanol, oferecendo um torque de 21,4 kgfm. Com um câmbio CVT que simula nove marchas, o veículo proporciona uma condução suave e ágil. O consumo estimado pelo Inmetro é de 10 km/l na cidade e 12,1 km/l na estrada, utilizando gasolina.

A versão PRO Hybrid Max Drive, por sua vez, apresenta um motor híbrido leve de 48V, que gera 160 cavalos e 25,5 kgfm de torque. Este modelo combina eficiência e desempenho, permitindo um consumo de 11,4 km/l na cidade e 11,8 km/l na estrada com gasolina, e 8,1 km/l e 8,5 km/l com etanol.

Versão Potência Torque Consumo (Gasolina) Consumo (Etanol) Sport / PRO 150 cv (E) / 147 cv (G) 21,4 kgfm 10 km/l (cidade) / 12,1 km/l (estrada) 6,5 km/l (cidade) / 8,4 km/l (estrada) PRO Hybrid Max Drive 160 cv (combinado) 25,5 kgfm 11,4 km/l (cidade) / 11,8 km/l (estrada) 8,1 km/l (cidade) / 8,5 km/l (estrada)

Por que escolher o Tiggo 5X 2026?

O Tiggo 5X 2026 se estabelece como uma opção atrativa no mercado de SUVs compactos no Brasil. Seu preço competitivo, alavancado por tecnologia avançada e eficiência no consumo de combustível, faz dele uma alternativa interessante para diversos perfis de consumidores. As melhorias nos equipamentos e a opção híbrida demonstram um compromisso com a inovação e a acessibilidade, mantendo sua relevância em um mercado com fortes concorrentes.