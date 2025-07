Chevrolet Montana Premier com desconto de R$ 30.500 para CNPJ

A Chevrolet Montana Premier está com uma oportunidade imperdível em julho, especialmente para empresas e produtores rurais. Se você está pensando em adquirir essa picape, agora é a hora! Essa versão é a mais completa que a montadora oferece e promete surpreender.

Se você se interessou, é bem fácil. Basta dar uma passada em uma concessionária Chevrolet perto de você. Lá, a equipe está pronta para ajudar com todas as informações. Você poderá tirar suas dúvidas sobre documentação, pagamentos e até como fazer a compra diretamente com CNPJ e produtores rurais.

Descontos Imbatíveis

A Montana Premier com motor 1.2 turbo e câmbio automático tem um preço de tabela de R$ 168.890. No entanto, para pessoas com deficiência (PcD) que se enquadram nas normas de isenção, o valor cai para R$ 138.390, um belo desconto de R$ 30.500. Essa informação foi confirmada após uma consulta com a concessionária Guiautos, então pode confiar!

Equipamentos que Fazem a Diferença

Essa versão está recheada de equipamentos que tornam a experiência ao volante ainda mais agradável. Entre eles, estão:

Faróis de LED com acendimento automático.

com acendimento automático. Ar-condicionado digital que garante uma temperatura agradável.

que garante uma temperatura agradável. Bancos com revestimento premium, tudo na cor Preto Jet Black, que dá um toque de sofisticação.

E se você já ficou na dúvida de como estacionar em um lugar apertado, vai adorar saber que a Montana conta com câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro. Para quem transporta cargas, ainda há os oito ganchos na caçamba para garantir que tudo fique seguro.

Segurança e Tecnologia

A montadora não esqueceu da segurança. A Montana Premier vem equipada com seis airbags, controle de estabilidade e tração. Isso tudo para que você e seus passageiros possam viajar tranquilos. E para os momentos de lazer, o sistema multimídia tem integração com Android Auto e Apple CarPlay, garantindo que sua playlist esteja sempre ao alcance.

Conectividade ao Volante

Uma das facilidades que a Chevrolet implementou na Montana é o carregador de celular por indução. Quem nunca ficou preocupado com a bateria do celular enquanto dirige, não é mesmo? É um detalhe que faz toda a diferença nos dias de hoje. Além disso, a central multimídia tem uma tela sensível ao toque de 8″ e permite conectar até dois celulares ao mesmo tempo via Bluetooth.

Preços e Resumo

Para deixar tudo mais claro, aqui vai um resumo das configurações e preços da Montana Premier.

Configurações Preços de tabela Preços para CNPJ Descontos Premier 1.2 Turbo AT R$ 168.890,00 R$ 138.390,00 R$ 30.500,00

Então, se você está no mercado à procura de uma picape que une estilo, performance e tecnologia, a Chevrolet Montana Premier pode ser a escolha ideal para suas necessidades. É um carro que promete atender tanto a rotina do trabalho quanto os momentos de descontração.