Chevrolet Spin Premier com desconto de R$ 20 mil para PcD

A Chevrolet está dando um empurrãozinho para quem se encaixa nas condições para compra com isenção de impostos, como as pessoas com deficiência (PcD). A Spin Premier, que acomoda até 7 pessoas, entrou nessa festa com uma promoção especial que vai até o final de julho.

Imagine só: a versão Premier 1.8 automática, que normalmente custa R$ 160.390, vai sair por incríveis R$ 140.360 para o público PcD. Isso mesmo, um desconto de R$ 20.030! Além da isenção total de IPI, a montadora também está oferecendo um super abatimento. Ótima oportunidade para quem está pensando em sair com a família ou amigos, não é?

Um pouco sobre a Spin Premier

A Spin Premier não vem apenas com preços camaradas, mas também está recheada de conforto e tecnologia. Com um painel digital configurável de 8″, você vai perceber que dirigir esse carro será uma experiência bem mais agradável. Para quem já pegou uma subidinha com carga no carro, sabe como são importantes os assistentes de partida em aclive e os controles eletrônicos de estabilidade e tração.

E para a segurança da criançada, o carro conta com sistema Isofix para cadeirinhas infantis. Sem contar os bancos com acabamento premium e o rack de teto pretinho, que dá um charme extra.

Nas entranhas tecnológicas, a central multimídia Chevrolet MyLink faz bonita com sua tela de 11″, permitindo integração com Android Auto e Apple CarPlay. Além disso, a Spin tem rádio AM/FM, função de áudio streaming e entradas USB para quem adora música durante a viagem. Vamos ser realistas, ter um som legal durante a estrada faz toda a diferença, né?

Detalhes que Importam

Entre as outras funcionalidades, o Wi-Fi nativo do carro suporta até sete dispositivos. Isso é perfeito para quem está sempre conectado. E quem não gosta de um câmbio automático de seis marchas? Para dar ainda mais conforto, a Spin permite trocas manuais, caso você curta um pouco mais de controle durante a direção diária.

Com rodas de alumínio de 16″ e câmera de ré digital, o carro também traz aquele aspecto mais sofisticado adequado para o seu dia a dia. Sem dúvida, um modelo que promete ser amigo nas longas viagens.

Agora, se você está curioso sobre as especificações do motor, a Spin Premier tem um motor 1.8 flex que entrega até 111 cavalos a 5.200 rpm, com torque de 17,7 kgfm a 2.600 rpm. O câmbio automático de seis marchas vai garantir que você não tenha que se estressar em engarrafamentos e possa relaxar mais ao volante.

Vale a pena ficar de olho

O valor de tabela é R$ 160.390, mas para o público PcD, a proposta é de R$ 140.360. Essa diferença de R$ 20.030 não é algo que pode ser ignorado, especialmente para quem está buscando um carro espaçoso e confortável para toda a família. A Spin Premier é uma opção que vale a visita à concessionária para conferir de perto.