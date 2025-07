Motos mais vendidas até 4 de julho de 2025, segundo a Fipe

A Honda CG 160 deu um show em julho, liderando as vendas de motos no Brasil com incríveis 7.755 unidades registradas! Não é à toa que ela está sempre em alta, né? Na sequência, temos a famosa Honda Biz, que não ficou muito atrás com 4.457 emplacamentos. E não podemos esquecer da Honda Pop 110i, que também mostrou seu valor, vendendo 3.838 motos.

Na quarta posição, a Honda NXR 160 Bros apareceu com 3.830 unidades comercializadas. E quem diria que a Sport 110i da Mottu, que vem ganhando destaque, alcançou 1.579 unidades! O top 6 é fechado pela Yamaha YBR 150, com 1.199 emplacamentos no período.

Dirigir pela cidade já sabe como é: uma moto ágil e leve faz toda a diferença na hora do rush.

Ranking das motos mais vendidas em julho de 2025:

E agora, vamos conferir o ranking completo das motos que mais chamaram atenção nas vendas:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 7.755 2º Honda Biz 4.457 3º Honda Pop 110i 3.838 4º Honda NXR 160 Bros 3.830 5º Sport 110i 1.579 6º Yamaha YBR 150 1.199 7º Honda CB 300F 1.027 8º Honda PCX 160 863 9º Honda Sahara 300 828 10º Yamaha XTZ 250 746

Além disso, não podemos deixar de lado a Honda CB 300F, que ficou em sétimo lugar com 1.027 unidades vendidas. A Honda PCX 160 ocupa o oitavo lugar, com 863 emplacamentos, seguida pela Honda Sahara 300 com 828. E completando o top 10, temos a Yamaha XTZ 250 com 746 unidades.

Essas motos são, sem dúvida, as preferidas dos brasileiros. Cada uma delas tem suas características que se encaixam no dia a dia, seja para fugir do trânsito ou aproveitar uma estrada tranquila no final de semana. Afinal, quem já passou por um engarrafamento sabe que ter uma moto é como ter um superpoder!