Detran divulga comunicado que motiva motoristas brasileiros

O acesso aos serviços do Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran/TO) agora é mais prático e digital para os condutores do estado. Com a criação do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), é possível realizar diversas atividades sem precisar enfrentar filas ou ir a uma unidade física do Detran. Essa iniciativa visa modernizar o atendimento, facilitando a rotina de quem precisa resolver questões relacionadas à direção de veículos.

Para usar o aplicativo CDT, é necessário ter uma conta ativa no sistema gov.br. O app verifica os dados através dessa plataforma federal. Após instalar o aplicativo, os usuários podem acessar informações úteis, verificar infrações, emitir documentos digitais e até conseguir descontos em multas. A seguir, estão alguns dos serviços disponíveis na Carteira Digital de Trânsito.

Serviços Disponíveis no CPT

No aplicativo, os condutores têm acesso a uma série de serviços essenciais que facilitam a gestão de suas responsabilidades como motoristas. Entre as principais funcionalidades estão:

Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV): Permite que o processo de venda de automóveis seja iniciado diretamente pelo aplicativo, com notificação tanto para o vendedor quanto para o comprador e com validação biométrica para maior segurança.

Desconto de 40% nas Multas: Ao se inscrever no Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), o usuário pode receber notificações de infrações diretamente no app e conseguir um desconto nas multas geradas por órgãos conveniados, incluindo o Detran/TO.

Indicação do Real Condutor: Essa função permite transferir pontos de infrações para o motorista que realmente estava dirigindo, caso o titular do veículo tenha recebido a notificação de uma infração que não cometeu.

Consulta ao Prontuário e Restrições: Os usuários podem visualizar o histórico do veículo, verificar pendências administrativas, bloqueios judiciais, recalls, entre outras informações, além de obter a Credencial de Estacionamento para vagas especiais.

Emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV): O documento pode ser acessado em versão digital, facilitando sua apresentação em fiscalizações.

Como Obter a CNH Digital no Tocantins

O processo para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) digital é simples e pode ser realizado pelo celular. Para começar, o usuário deve acessar a loja de aplicativos do seu smartphone (Android ou iOS) e buscar pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. O download é gratuito. Após a instalação, será necessário fazer login com os dados da conta gov.br para validar as informações pessoais.

Os passos são os seguintes:

Pesquisar "Carteira Digital de Trânsito" na loja de aplicativos. Fazer o download e abrir o aplicativo. Criar ou acessar a conta com os dados do gov.br. Completar a validação para acessar os serviços.

Esse processo garante segurança nas informações, principalmente em ações sensíveis, como a transferência de propriedade, que pode requerer autenticação facial para evitar fraudes.

Procedimento para Conseguir Desconto nas Multas do Detran/TO

Muitos motoristas buscam maneiras de reduzir o valor das multas de trânsito. A adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) permite ao cidadão receber as notificações de infrações pelo aplicativo e obter um desconto de 40% nas penalidades aplicadas por órgãos participantes. Para aderir ao SNE pelo CDT, o usuário deve:

Abrir o aplicativo e selecionar "infrações" na tela inicial. Escolher a opção de adesão por condutor ou veículo. Aceitar os termos e condições apresentados. Informar os dados da CNH, como número de registro e código de segurança. Finalizar a adesão e atualizar para validar o desconto.

Essa funcionalidade é válida apenas para multas aplicadas por órgãos que utilizam o sistema. Se houver dúvidas, os usuários podem consultar tutoriais em vídeo com orientações detalhadas.

Indicação do Real Condutor de uma Infração

Indicar o verdadeiro responsável por uma infração é um serviço importante no ambiente digital do Detran/TO. Contudo, é necessário prestar atenção ao prazo: a solicitação deve ser feita até 30 dias após a notificação da penalidade. Caso esse prazo expire, não será mais possível transferir a pontuação para o motorista correto. O aplicativo orienta o titular do veículo em todas as etapas do processo.

Outros Serviços Online e Facilidades Digitais

Além das funcionalidades da Carteira Digital de Trânsito, o Detran/TO disponibiliza soluções pelo aplicativo Detran TO Fácil e em seu site oficial. Esses canais digitais permitem que os cidadãos consultem documentos, acompanhem processos e realizem agendamentos sem precisar ir pessoalmente às unidades do órgão. A digitalização dos serviços aproxima o cidadão e contribui para agilizar as demandas, visando um trânsito mais organizado e atualizado com as tecnologias atuais.