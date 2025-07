Fiat Argo Trekking CVT disponível para PcD com desconto de R$ 24 mil

O Fiat Argo Trekking com câmbio CVT está com uma promoção imperdível para a galera PcD neste mês de julho. Se você está à procura de um hatch que une estilo e tecnologia, pode ficar de olho nessa oferta. A versão 2026 chega com algumas atualizações discretas, mas que fazem toda a diferença no design e na parte tecnológica, mantendo o Argo firme na briga no seu segmento.

Nas concessionárias Fiat espalhadas pelo Brasil, o público PcD pode esclarecer todas as dúvidas sobre os benefícios, os documentos necessários, prazos, e as opções de financiamento. Tudo é pensado para facilitar a compra com isenção.

Com preço de tabela girando em torno de R$ 107.900, quem se encaixa nos critérios pode levar o Argo Trekking 1.3 CVT por apenas R$ 83.971,99. Isso representa uma economia de impressionantes R$ 23.928,01! Quem não gosta de uma boa oportunidade como essa, não é mesmo?

Tecnologia em Alta

O Fiat Argo Trekking CVT não decepciona quando o assunto é tecnologia. Ele vem equipado com uma central multimídia Uconnect de 7", que é um show à parte. A tela sensível ao toque é compatível com Android Auto e Apple CarPlay, além de contar com Bluetooth, duas entradas USB e um sistema de reconhecimento de voz. Com toda essa conectividade, suas viagens ficarão muito mais divertidas.

E quem viaja com a família sabe o quanto é importante ter praticidade a bordo. O Argo conta com uma segunda porta USB, ar-condicionado com filtro antipólen e bancos com regulagem de altura. Para quem carrega bagagem, a iluminação no porta-malas é uma mão na roda.

Estilo e Segurança

O modelo ainda traz o visual robusto da versão Trekking, com adesivos no capô e faixas laterais que não passam despercebidas. Os destaques incluem um câmera de ré super útil para manobras, faróis Full LED e faróis de neblina em LED, que garantem visibilidade em qualquer condição de tempo.

Em termos de segurança, o Argo é equipado com cintos de segurança traseiros de três pontos, incluindo o central. Para os pequenos, o sistema Isofix para cadeirinha infantil é um grande aliado. O carro ainda conta com volante ajustável, piloto automático e rodas de liga leve de 15”, tudo para oferecer conforto e segurança.

Sinônimo de Praticidade

É prático e estiloso, ideal tanto para viagens longas quanto para o dia a dia na cidade. A direção elétrica progresiva facilita o manuseio, especialmente em manobras em áreas apertadas. Para quem já pegou um trânsito chato, sabe como um câmbio esperto e a direção leve são confortáveis.

Se você está considerando um novo carro, o Fiat Argo Trekking CVT é uma opção que merece um test-drive. Com um preço acessível e tantas funcionalidades, ele pode ser o que você estava esperando.