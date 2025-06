Corra! Inscrições para o Enem 2025 acabam nesta sexta (6) e muita gente ainda não sabe como fazer

Inscrições para o Enem 2025 estão na reta final. Veja como fazer o cadastro, pagar a taxa e garantir sua vaga no exame nacional.

O prazo para as inscrições para o Enem 2025 termina nesta sexta-feira, dia 6 de junho. Isso significa que os candidatos têm poucos dias para garantir a participação na principal porta de entrada para o ensino superior. O processo de inscrição é totalmente online e ocorre exclusivamente pela Página do Participante.

As provas do Enem acontecerão nos dias 9 e 16 de novembro, em todo o Brasil. No entanto, três cidades do Pará — Belém, Ananindeua e Marituba — não seguirão essa data por causa da realização da COP 30. Por isso, os moradores dessas regiões precisam acompanhar os novos cronogramas definidos pelo Inep.

Quem deseja prestar o exame precisa reunir atenção e organização. Embora o processo não exija documentos impressos, ele exige atenção às informações inseridas. Além disso, é necessário pagar uma taxa de R$ 85 até o dia 11 de junho, caso o participante não tenha conseguido isenção.

Evitar deixar para a última hora é essencial. A alta procura pode deixar o sistema instável, e qualquer erro no cadastro pode comprometer a inscrição. Por isso, o ideal é seguir o passo a passo e revisar todos os dados antes de finalizar o envio.

Inscrições para o Enem 2025 terminam em breve: saiba como garantir sua participação. (Foto: Jeane de Oliveira).

Como fazer a inscrição no Enem 2025?

Para se inscrever, você precisa acessar a Página do Participante. Esse é o único canal oficial para efetuar o cadastro no exame. Logo no início, o sistema vai pedir seu CPF e sua data de nascimento. Após preencher essas informações, basta seguir as instruções na tela.

Página do Participante: https://enem.inep.gov.br/participante/

O candidato deve informar seus dados pessoais, confirmar o endereço e escolher o idioma da prova estrangeira — entre inglês ou espanhol. Além disso, quem precisa de recursos de acessibilidade deve fazer essa solicitação durante o preenchimento. Esse é o momento de indicar todas as necessidades especiais.

Ao final, o sistema pedirá que você envie uma foto atualizada e responda ao questionário socioeconômico. O local onde você deseja fazer a prova também deve ser informado. Depois de revisar tudo, clique em “Enviar inscrição” para finalizar o processo.

Como funciona o pagamento da taxa?

Se você não conseguiu a isenção, será necessário pagar a taxa de R$ 85. Esse valor pode ser quitado até o dia 11 de junho por meio de boleto, cartão de crédito, Pix, aplicativos bancários, agências ou casas lotéricas. O documento de pagamento está disponível na própria Página do Participante.

Após efetuar o login, vá até a área de “Pagamento/Isenção” e gere o boleto. Essa etapa é essencial para confirmar sua participação no exame. O não pagamento da taxa dentro do prazo impede que o candidato faça a prova, mesmo que tenha preenchido todos os dados corretamente.

Por isso, é fundamental acompanhar o status da inscrição até que ela esteja confirmada. Se possível, guarde o comprovante de pagamento até a divulgação do cartão de confirmação.

Quem já está pré-inscrito precisa fazer algo?

Está no terceiro ano? Veja o que fazer para confirmar sua vaga no Enem 2025. (Foto: Jeane de Oliveira).

Os estudantes que estão no terceiro ano do ensino médio em escolas públicas já estão automaticamente pré-inscritos no Enem 2025. No entanto, isso não significa que o processo está finalizado. Eles ainda precisam acessar a Página do Participante para confirmar os dados e selecionar o idioma da prova.

Essa pré-inscrição facilita o processo, mas exige atenção por parte do aluno. Somente após a confirmação dos dados é que o cadastro será efetivado. Por isso, não deixe de revisar as informações e concluir o procedimento até a data final.

Esses estudantes também têm a chance de receber um bônus de R$ 200, caso compareçam aos dois dias de prova. Esse benefício está dentro do programa Pé-de-Meia, que incentiva a permanência na escola e o ingresso no ensino superior.

Estudantes dos outros anos precisam fazer o processo completo?

Sim. Quem ainda está no primeiro ou segundo ano do ensino médio, ou já concluiu os estudos, precisa preencher todas as etapas da inscrição manualmente. O sistema não pré-carrega os dados desses candidatos, o que exige ainda mais atenção durante o processo.

É necessário seguir todas as etapas descritas anteriormente: informar os dados, enviar a foto, responder ao questionário e escolher a cidade onde deseja fazer a prova. Além disso, se não for isento da taxa, o candidato também deverá realizar o pagamento até a data limite.

Mesmo quem já fez o Enem em outros anos precisa se inscrever novamente. A inscrição não é renovada automaticamente, independentemente do histórico do participante.

