Função escondida transforma áudios em texto no WhatsApp e está revoltando usuários; aprenda a desativar

Texto no WhatsApp aparece logo após os áudios e incomoda muita gente. Veja como desativar a função e deixar suas conversas mais limpas.

Nos últimos tempos, o WhatsApp lançou a função de transcrição de mensagens de voz. Essa novidade transforma o áudio em texto automaticamente dentro da conversa. Para algumas pessoas, o recurso pode ser prático, principalmente quando não é possível ouvir o áudio naquele momento. No entanto, nem todos receberam bem a mudança.

Muitos usuários relataram nas redes sociais que a ferramenta ainda não funciona corretamente. Palavras são ignoradas ou transcritas com erros, o que gera frases sem sentido. Isso não apenas prejudica a compreensão da mensagem, como também polui visualmente a conversa.

Além disso, há quem prefira uma interface mais limpa, sem textos duplicados para cada áudio. A presença constante do texto no WhatsApp deixa as conversas mais carregadas, dificultando a navegação e atrapalhando a experiência do usuário.

Por sorte, é possível desativar essa função. Com poucos passos, qualquer pessoa pode deixar o aplicativo mais leve e evitar frustrações. O processo é simples e pode ser feito diretamente nas configurações do próprio WhatsApp.

WhatsApp começou a mostrar texto após o áudio? Veja como tirar esse recurso que pode atrapalhar a experiência no app. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona a transcrição de áudio no WhatsApp?

A transcrição automática converte mensagens de voz em texto assim que o áudio é recebido. O recurso aparece logo abaixo do arquivo de áudio, sem que o usuário precise clicar em nada. O objetivo é facilitar a leitura quando o som não pode ser reproduzido.

No entanto, essa função ainda apresenta falhas. Em alguns casos, o sistema não consegue reconhecer todas as palavras e acaba deixando espaços em branco. Quando isso acontece, o texto fica confuso e pouco útil. Esse comportamento gerou críticas e desconforto entre os usuários.

Outro ponto importante é que o recurso não permite edição. Mesmo que o áudio tenha sido mal interpretado, o texto continua visível do mesmo jeito. Isso gera dúvidas, especialmente em conversas com assuntos mais delicados ou profissionais.

Por enquanto, a transcrição está disponível apenas em alguns aparelhos e versões específicas do aplicativo. Ainda assim, quem se incomoda com ela já pode tomar medidas para removê-la do seu uso diário.

Confira também: Instagram tem funções secretas? Veja 6 recursos pouco usados que podem te surpreender

É possível desativar o texto no WhatsApp?

Sim, o WhatsApp permite desativar essa função de forma rápida e segura. O processo pode variar de acordo com o modelo do celular, mas geralmente segue um caminho parecido. Primeiro, é necessário acessar as configurações do aplicativo, tocando no menu de três pontos no canto superior direito da tela.

Depois disso, basta entrar na seção de “Conversas” ou “Recursos Avançados”, dependendo da versão do app. Lá dentro, haverá a opção para desativar a transcrição automática de mensagens de voz. Ao desmarcar essa função, o texto deixa de aparecer em novas mensagens recebidas.

Caso a opção ainda não esteja disponível no seu celular, vale a pena verificar se há atualizações pendentes. Muitas vezes, os recursos aparecem aos poucos, conforme o aplicativo libera para mais usuários. Manter o app atualizado é sempre uma boa prática para garantir mais controle.

Confira também: WhatsApp testa nome de usuário com @ no perfil; veja o que muda para você

A função afeta o desempenho do celular?

Cansado do texto no WhatsApp após os áudios? Saiba o que fazer agora. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Embora a função não consuma muito espaço, ela exige processamento contínuo. Cada vez que uma mensagem de voz chega, o sistema analisa o conteúdo e gera um texto. Isso pode deixar o celular mais lento, especialmente em modelos mais antigos ou com pouco espaço.

Além disso, o recurso pode interferir no consumo de bateria. Mesmo que o impacto pareça pequeno, ao longo do dia, o uso constante da função pode afetar o desempenho geral do aparelho. Desativar o texto no WhatsApp é uma forma simples de manter o celular funcionando melhor.

Para quem costuma usar muitos aplicativos ao mesmo tempo, manter o celular leve faz toda a diferença. Com menos processos em segundo plano, o sistema fica mais fluido, responde mais rápido e evita travamentos inesperados.

Confira também: Aplicativos espiões: veja como identificar e se proteger do monitoramento no celular

Vale a pena manter a transcrição ativa?

A resposta depende do perfil de uso. Quem recebe muitos áudios em locais com muito barulho ou precisa ler mensagens com rapidez pode se beneficiar da função. Porém, quem prefere simplicidade e já está acostumado a ouvir os áudios pode achar o recurso mais incômodo do que útil.

Além disso, a qualidade da transcrição ainda está em fase de melhorias. Enquanto ela não alcança um nível mais confiável, muitos preferem manter a função desativada. Evitar textos duplicados nas conversas deixa a interface mais limpa e direta.

Em todo caso, o WhatsApp permite testar a função e desligá-la se necessário. A flexibilidade ajuda o usuário a adaptar o app ao seu estilo. Experimentar e decidir com base na própria experiência costuma ser o melhor caminho.

Confira também: Você se lembra? Veja 5 coisas que sumiram dos iPhones ao longo dos anos