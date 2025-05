Instagram tem funções secretas? Veja 6 recursos pouco usados que podem te surpreender

Instagram tem recursos escondidos que melhoram sua experiência. Veja seis funções pouco conhecidas que facilitam seu dia a dia dentro do app.

Muitas pessoas usam o Instagram todos os dias para postar fotos, acompanhar amigos ou seguir influenciadores. No entanto, nem todo mundo conhece as ferramentas escondidas dentro do próprio aplicativo. Esses recursos, embora simples, conseguem deixar o uso da plataforma mais prático e interessante.

Por exemplo, algumas funções ajudam a organizar o conteúdo, enquanto outras melhoram a comunicação no direct. Além disso, há ferramentas que oferecem mais controle sobre as postagens e até acesso a estatísticas, mesmo sem uma conta comercial. Com isso, você pode usar o Instagram de forma mais inteligente, mesmo sem gastar nada.

Essas opções costumam passar despercebidas porque não aparecem com destaque no menu principal. Porém, ao explorar os detalhes do aplicativo, é possível encontrar configurações que tornam a experiência mais personalizada. Portanto, vale a pena testar cada uma delas para entender o que faz mais sentido para o seu dia a dia.

Neste texto, você vai conhecer seis funções úteis e escondidas no Instagram. Elas ajudam desde quem trabalha com conteúdo até quem quer apenas usar a rede social com mais conforto e privacidade.

Conheça seis ferramentas úteis do Instagram que muitos usuários ainda não exploram. Práticas, simples e ideais para quem busca mais controle e privacidade. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

1. Fixar mensagens no direct

Se você conversa com muitas pessoas pelo Instagram, fixar mensagens no topo do direct facilita bastante. Essa função permite destacar até três conversas importantes, mantendo elas sempre visíveis. Assim, você economiza tempo ao não precisar procurar pela conversa toda vez.

Esse recurso é útil para quem vende produtos, organiza eventos ou simplesmente conversa com frequência com amigos e familiares. Basta deslizar a conversa para o lado e selecionar a opção “fixar”. Em poucos segundos, você consegue organizar melhor suas interações.

Com isso, o aplicativo ganha em praticidade, especialmente para quem depende da rede social para trabalho ou atendimento ao cliente.

Veja também: Orkut pode voltar? Veja o que se sabe até agora e o que o criador da rede já revelou

2. Publicar só para melhores amigos

Se você deseja mais privacidade, pode usar a opção de publicar conteúdo apenas para os seus melhores amigos. Essa função, que antes ficava restrita aos stories, agora também está disponível no feed. Isso significa que apenas as pessoas escolhidas verão as publicações feitas dessa forma.

Além de proteger sua privacidade, essa função permite compartilhar conteúdos mais pessoais com um grupo menor. Por isso, você pode se expressar com mais liberdade, sem se preocupar com julgamentos de quem não faz parte do seu círculo mais próximo.

Com poucos cliques, você escolhe quem verá cada conteúdo. Isso ajuda a criar uma rede mais segura e confortável dentro do Instagram.

3. Acessar métricas com conta pessoal

Você não precisa de uma conta comercial para visualizar alguns dados sobre o desempenho das suas postagens. O Instagram passou a permitir que contas pessoais também acessem informações como número de visualizações, alcance e interações com publicações e stories.

Esse tipo de dado é útil para entender quais tipos de conteúdo o seu público mais gosta. Assim, você pode ajustar suas postagens e melhorar o engajamento. Mesmo que não use o Instagram para negócios, conhecer esses números ajuda a usar a rede social com mais estratégia.

Com isso, você aproveita o que a plataforma oferece de forma mais completa, sem precisar mudar o tipo da conta.

Veja também: WhatsApp tem funções escondidas? Veja 6 recursos que você precisa testar hoje

4. Organizar os favoritos no feed

Seis ferramentas do Instagram que pouca gente conhece e você pode usar agora. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O Instagram também permite que você organize uma lista de contas favoritas. Com isso, os conteúdos dessas pessoas aparecem primeiro no seu feed. Essa função ajuda a filtrar o que você quer ver, sem depender apenas do algoritmo do aplicativo.

Você pode adicionar e remover perfis a qualquer momento. Isso dá mais controle sobre o que aparece na sua tela e evita perder postagens importantes. Para quem segue muitas contas, esse recurso facilita bastante o uso da plataforma.

Essa configuração está disponível no menu do perfil e pode ser ajustada facilmente. Dessa forma, seu feed fica mais leve e focado no que realmente importa.

5. Usar notas no direct

As notas são mensagens curtas que aparecem na parte superior do direct. Elas funcionam como recados rápidos que seus seguidores podem ver por até 24 horas. Com esse recurso, você consegue chamar atenção para uma ideia, uma pergunta ou uma novidade sem precisar postar nos stories.

Essa função funciona bem para quem quer engajar com os seguidores de forma mais leve. Também serve para compartilhar links, lembrar eventos ou avisar sobre publicações recentes. Tudo isso sem sobrecarregar o feed ou os stories.

Com as notas, o Instagram se torna um canal ainda mais direto e dinâmico. Use com criatividade e veja como seus seguidores respondem.

Veja também: Você pode ser a próxima vítima! Conheça os 6 golpes mais frequentes (e perigosos) no TikTok

6. Agendar posts diretamente pelo app

Se você costuma postar com frequência, pode usar o próprio Instagram para agendar publicações. Essa função está disponível para contas que utilizam o modo profissional. No entanto, ativar esse modo é gratuito e simples, mesmo para perfis pequenos.

O agendamento permite que você organize seus conteúdos com antecedência. Assim, mesmo nos dias mais corridos, seu perfil continua ativo. Essa ferramenta ajuda quem cria conteúdo, vende produtos ou quer manter uma rotina de postagens.

Planejar os posts com antecedência economiza tempo e evita esquecimentos. Com isso, você ganha consistência e mantém o perfil sempre atualizado.