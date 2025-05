Você pode ser a próxima vítima! Conheça os 6 golpes mais frequentes (e perigosos) no TikTok

Vídeos virais no TikTok podem esconder armadilhas perigosas. Aprenda como identificar golpes disfarçados e saiba o que fazer para proteger seu celular.

O TikTok se tornou uma das redes sociais mais usadas no Brasil e no mundo. Com vídeos curtos, filtros divertidos e uma infinidade de conteúdos, ele atrai milhões de pessoas todos os dias. No entanto, esse sucesso também chamou a atenção de golpistas, que passaram a usar a plataforma para aplicar fraudes disfarçadas.

Muitas das armadilhas parecem inofensivas à primeira vista. Promessas de brindes, aplicativos com supostas funções secretas e até perfis falsos de famosos são estratégias comuns. Esses golpes servem para enganar o usuário e, em alguns casos, instalar vírus no celular sem que ele perceba.

Por isso, entender como esses esquemas funcionam é essencial para evitar prejuízos. A boa notícia é que, com atenção e alguns cuidados simples, você pode continuar usando o TikTok com segurança, sem cair nas táticas mais comuns.

Neste texto, veja quais são os golpes mais frequentes na rede social e descubra como proteger seus dados, sua conta e seu celular contra fraudes disfarçadas de conteúdo.

Promessas falsas de brindes e sorteios

Muitos golpistas usam vídeos chamativos para oferecer prêmios, como celulares, cartões de crédito desbloqueados ou dinheiro fácil. Essas postagens costumam pedir que o usuário clique em um link externo, mas, ao fazer isso, a pessoa pode ser levada a páginas maliciosas.

Em outros casos, os criminosos criam páginas falsas que imitam sites oficiais. Ao informar dados pessoais ou bancários nessas páginas, a vítima acaba entregando tudo aos golpistas. Por isso, nunca clique em links de promoções sem antes verificar a autenticidade do perfil.

Outra dica importante é desconfiar de conteúdos que exigem compartilhamento para liberar o prêmio. Essa tática visa aumentar o alcance da fraude, enganando ainda mais pessoas.

Aplicativos que prometem liberar funções secretas

Outra armadilha comum envolve supostos aplicativos que prometem revelar quem visitou seu perfil ou liberar funções secretas do TikTok. Esses apps são divulgados em vídeos virais e, muitas vezes, têm milhares de curtidas e comentários falsos.

No entanto, ao baixar esses aplicativos, o usuário dá permissão para que eles acessem arquivos, câmera, microfone e até senhas do celular. Com isso, os golpistas conseguem monitorar a vítima e instalar malwares sem que ela perceba.

Evite instalar apps que não estejam nas lojas oficiais. Mesmo assim, verifique as avaliações e o nome do desenvolvedor antes de baixar qualquer coisa relacionada ao TikTok.

Perfis falsos de famosos ou influenciadores

Alguns golpes usam perfis que imitam celebridades conhecidas para atrair seguidores. Com fotos reais, nomes parecidos e vídeos editados, os golpistas enganam o público e fazem promessas falsas em nome dessas figuras públicas.

Geralmente, esses perfis oferecem prêmios, rifas ou convites para grupos privados. Após a interação, os seguidores são direcionados a links perigosos ou pressionados a enviar dinheiro. A presença de muitos comentários positivos pode ser parte do golpe, já que bots simulam engajamento.

Fique atento a perfis sem o selo de verificação e com poucos seguidores. Mesmo que o conteúdo pareça real, verifique nos canais oficiais do influenciador se aquela promoção realmente existe.

Alguns vídeos populares utilizam filtros e efeitos visuais para chamar atenção. No entanto, em vez de apenas entreter, eles escondem links de golpes na legenda, nos comentários fixados ou no perfil da conta.

Ao clicar nesses links, o usuário pode ser redirecionado para páginas que pedem o número do celular, solicitam dados do cartão ou instalam arquivos infectados. Essa técnica funciona porque o conteúdo parece inofensivo, mas carrega armadilhas escondidas.

Por isso, evite acessar sites indicados fora da plataforma, especialmente aqueles que prometem benefícios em troca de informações pessoais.

Vídeos com QR Codes falsos

Outra estratégia usada por golpistas envolve QR Codes exibidos nos vídeos. A ideia é facilitar o acesso a uma página externa, muitas vezes com promessas de prêmios ou funcionalidades exclusivas. No entanto, ao escanear o código, o celular pode ser infectado com vírus ou redirecionado a sites perigosos.

Esse tipo de golpe costuma circular rapidamente, especialmente quando usa temas populares. Muitos usuários compartilham o vídeo sem checar a origem, aumentando o alcance da armadilha.

Se você ver um vídeo com QR Code, não escaneie antes de verificar o perfil e os comentários. Desconfie sempre de promessas fáceis ou de acessos “secretos”.

Conteúdo patrocinado por perfis suspeitos

Em alguns casos, perfis mal-intencionados pagam para impulsionar conteúdos enganosos. Assim, os vídeos aparecem na aba “Para Você” mesmo sem ter conquistado engajamento real. O conteúdo patrocinado parece legítimo, mas pode levar o usuário direto para fraudes bem elaboradas.

Esses vídeos costumam ter títulos apelativos, com frases como “você não vai acreditar nisso” ou “essa função está escondida no TikTok”. Ao clicar, a pessoa é levada para sites de phishing ou páginas que capturam dados sigilosos.

Antes de seguir qualquer dica ou clicar em links patrocinados, verifique quem está promovendo o conteúdo e se o perfil é confiável.