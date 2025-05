Orkut pode voltar? Veja o que se sabe até agora e o que o criador da rede já revelou

O Orkut pode estar mais perto do que você imagina. Veja o que se sabe sobre o novo projeto e como ele pode resgatar a nostalgia.

Desde que o Orkut saiu do ar, muitos brasileiros sentiram que uma parte da internet ficou para trás. Durante anos, ele foi mais que uma rede social. Era um espaço onde amizades, comunidades e depoimentos criavam laços verdadeiros. Agora, em 2025, novas pistas indicam que a plataforma pode estar voltando.

No fim de 2024, o criador do Orkut, Orkut Buyukkokten, apareceu novamente com novidades. Ele anunciou que está desenvolvendo uma nova rede social. Embora não tenha confirmado que se trata do retorno do Orkut, o mistério gerou expectativas entre os antigos usuários da plataforma.

A nova proposta promete ser diferente das redes atuais. O foco principal seria reconectar pessoas de forma mais positiva, usando tecnologia moderna. Mesmo sem detalhes concretos, a possibilidade de reviver o clima nostálgico do Orkut tem empolgado muita gente.

Neste texto, você vai conhecer os planos do fundador, o que já se sabe sobre o novo projeto e como ele pode resgatar parte da internet que muita gente sente falta até hoje.

Uma nova rede social está sendo desenvolvida pelo criador do Orkut. O que vem por aí pode surpreender quem viveu os tempos das comunidades. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Orkut Buyukkokten está por trás do novo projeto

O engenheiro turco que criou o Orkut vem trabalhando em uma rede social com foco em conexões humanas. Segundo ele, a nova plataforma usará inteligência artificial e aprendizado de máquina para promover bem-estar e felicidade online.

A ideia é fortalecer comunidades, unir pessoas com interesses em comum e evitar o ambiente tóxico que domina algumas redes atuais. Embora o nome da nova rede ainda não tenha sido divulgado, há expectativa de que ela carregue elementos nostálgicos que marcaram o antigo Orkut.

A frase “Vejo você em breve”, publicada no site oficial do Orkut desde 2022, nunca foi retirada. Essa mensagem tem mantido viva a esperança de quem gostaria de ver o retorno da rede, nem que seja em nova versão.

Confira também: Notou algo diferente? WhatsApp muda de cor e traz novidade no áudio — entenda a atualização

O novo projeto pode repetir o sucesso do passado?

Tudo indica que o Orkut pode voltar repaginado e com um novo propósito. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O criador do Orkut sabe que a nostalgia por si só não sustenta uma rede social. Por isso, ele busca unir o que funcionou no passado com as exigências do presente. A proposta envolve oferecer uma experiência mais acolhedora, diferente do que as redes sociais se tornaram nos últimos anos.

O histórico do engenheiro mostra que ele já tentou isso antes. Em 2016, ele lançou o aplicativo Hello, que apostava em conexões positivas e substituía os “likes” por “loves”. Apesar da proposta inovadora, o projeto não avançou e foi encerrado em 2020.

Agora, ele promete aplicar tudo o que aprendeu para criar algo ainda melhor. Segundo ele, a nova plataforma será mais inteligente, próxima das pessoas e voltada para o bem-estar digital.

Confira também: Modo escuro no celular pode não ser tão bom assim; veja por que isso pode estar te prejudicando

Ainda existem sinais da volta do Orkut?

Sim, e eles estão em todo lugar. A página oficial do Orkut continua no ar. Desde que foi reativada em 2022, ela mostra apenas uma frase, mas sem novos detalhes sobre datas, recursos ou design da futura rede.

Apesar disso, o anúncio do novo projeto por Orkut Buyukkokten reaqueceu o debate nas redes sociais. Muitos usuários já comentam como gostariam que a nova plataforma fosse. Alguns desejam o retorno das comunidades. Outros preferem algo mais moderno, porém com o mesmo espírito de conexão.

Enquanto nada é confirmado, a curiosidade e o interesse pelo nome Orkut continuam crescendo. A internet está diferente, mas o desejo de resgatar interações mais humanas permanece vivo.

Confira também: Teclado QWERTY: entenda por que as letras não seguem a ordem alfabética (e o motivo faz sentido!)