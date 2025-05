Notou algo diferente? WhatsApp muda de cor e traz novidade no áudio — entenda a atualização

O WhatsApp mudou o visual das mensagens de voz e ninguém entendeu o motivo. Veja o que foi alterado e por que isso incomodou tantos usuários.

Nos últimos dias, muitos usuários notaram algo diferente ao usar o WhatsApp. Sem aviso prévio, o aplicativo alterou um pequeno detalhe visual que gerou grande repercussão nas redes sociais. A mudança está relacionada à cor das mensagens de áudio, mais especificamente ao ícone que aparece quando o áudio já foi ouvido.

Antes dessa atualização, o WhatsApp sinalizava os áudios já escutados com a cor verde. Agora, essa indicação visual desapareceu, e o ícone permanece na mesma cor, independentemente de o áudio ter sido ouvido ou não. Isso confundiu diversos usuários, que passaram a se perguntar se estavam enfrentando algum erro ou se havia ocorrido uma mudança oficial no sistema.

A confusão cresceu, principalmente no X (antigo Twitter), onde milhares de pessoas compartilharam capturas de tela e reações. Apesar de parecer um detalhe, essa mudança afeta o modo como os usuários controlam as mensagens recebidas, especialmente em grupos e conversas profissionais. Afinal, muitos se baseavam nessa cor para saber o que já haviam escutado.

A seguir, entenda os detalhes dessa alteração, as possíveis intenções da plataforma e como os usuários reagiram diante da novidade.

A nova atualização do WhatsApp tirou o ícone verde dos áudios. Entenda o impacto da mudança e o que pode acontecer nos próximos dias.

O que mudou exatamente no WhatsApp?

A principal mudança ocorreu na forma como o aplicativo mostra que uma mensagem de voz foi ouvida. Até então, quando alguém escutava um áudio, o ícone mudava para a cor verde, permitindo identificar rapidamente quais mensagens já tinham sido reproduzidas.

Agora, essa diferenciação sumiu. O ícone permanece com a mesma aparência, independentemente do status do áudio. Isso gerou dúvida entre os usuários, que não sabiam mais se haviam escutado determinado conteúdo.

Embora a Meta ainda não tenha se pronunciado oficialmente sobre a razão dessa alteração, é possível que a mudança esteja ligada a ajustes de design ou a uma nova forma de proteger a privacidade do usuário. Mesmo assim, a atualização pegou todos de surpresa.

Por que a mudança incomodou tantos usuários?

A maior parte das reclamações surgiu porque os usuários perderam um recurso visual útil e discreto. Como o WhatsApp é usado diariamente por bilhões de pessoas, qualquer detalhe que afete a rotina pode gerar desconforto.

Muitas pessoas contavam com o ícone verde como uma maneira prática de se organizar. Sem esse marcador visual, elas precisam se lembrar manualmente do que ouviram ou não, o que dificulta a comunicação, especialmente em grupos com muitas mensagens de voz.

Além disso, a mudança ocorreu sem aviso dentro do aplicativo. Isso aumentou a sensação de que algo estava errado. Por isso, redes sociais como o X se encheram de publicações com perguntas, críticas e sugestões para a Meta reverter a decisão.

O que a Meta disse sobre a atualização?

Até o momento, a Meta não fez um comunicado oficial explicando o motivo da mudança. Mesmo sem uma posição definitiva, a expectativa é que a empresa esclareça se essa alteração será permanente ou se ainda está em fase de testes.

Algumas atualizações chegam para grupos específicos de usuários antes de serem liberadas para todos. Enquanto isso, muitos aguardam ansiosamente por uma explicação. Alguns até esperam que o ícone verde retorne, por ser um recurso simples, mas útil no dia a dia.

