Cringe ou hit? 10 gírias das redes sociais que só a Geração Z usa (e entende!)

As gírias das redes sociais mudam a forma de se comunicar. Veja o que significam os termos mais usados pela Geração Z.

A internet mudou a forma como as pessoas falam, escrevem e se expressam. As gírias das redes sociais estão entre os exemplos mais marcantes dessa transformação. Elas surgem, se espalham rapidamente e, muitas vezes, acabam entrando no vocabulário do dia a dia. Para quem não acompanha o ritmo das redes, entender essas expressões pode parecer complicado.

Boa parte dessas gírias é popularizada pela chamada Geração Z. Esse grupo, formado por pessoas nascidas entre a segunda metade dos anos 1990 e o início dos anos 2010, cresceu com o celular na mão e o Wi-Fi ligado. Por isso, desenvolveram um jeito próprio de se comunicar, especialmente nas plataformas digitais.

As gírias das redes sociais não surgem por acaso. Elas refletem comportamentos, opiniões e até memes. Embora muitas dessas palavras sejam inspiradas no inglês, elas ganham versões adaptadas que combinam com o jeito brasileiro de falar. Algumas dessas expressões são engraçadas, outras críticas, mas quase todas provocam reações intensas.

A seguir, você vai conhecer algumas das gírias mais usadas nas redes atualmente e entender o que elas significam. Com isso, ficará mais fácil conversar com os mais jovens e até se divertir com as postagens.

Você sabe o que é “flopar” ou “slay”? Descubra o significado das gírias das redes sociais que tomaram conta da internet. (Foto: Freepik).

Por que as gírias das redes sociais se espalham tão rápido?

O ambiente digital favorece a rapidez na troca de informações. Quando uma nova gíria surge em um vídeo viral ou postagem de um influenciador, ela se espalha em questão de horas. Além disso, os jovens costumam repetir essas palavras em memes, comentários e mensagens, o que fortalece ainda mais a popularidade delas.

Outro fator importante é a criatividade. Muitas gírias nascem de situações engraçadas ou de falas espontâneas em vídeos. Com o tempo, essas palavras ganham novos significados e passam a ser usadas em outros contextos. Dessa forma, a internet vira um grande laboratório de linguagem.

A aceitação por parte do público também influencia. Quando uma gíria faz sentido para muita gente, ela se mantém viva por mais tempo. Outras, porém, somem com a mesma velocidade com que apareceram.

Quais são as gírias mais faladas pela Geração Z?

Entre tantas expressões criadas, algumas se destacam por estarem em quase todas as conversas online. Veja alguns exemplos e seus significados:

Cringe: algo que causa vergonha ou desconforto. Costuma ser usado para criticar comportamentos considerados “fora de moda”.

algo que causa vergonha ou desconforto. Costuma ser usado para criticar comportamentos considerados “fora de moda”. Low profile: pessoa discreta, que evita se expor nas redes sociais ou que prefere ficar na dela.

pessoa discreta, que evita se expor nas redes sociais ou que prefere ficar na dela. Flopar: falhar, não atingir o resultado esperado. Exemplo: “a postagem flopou”.

falhar, não atingir o resultado esperado. Exemplo: “a postagem flopou”. Stalkear: bisbilhotar perfis nas redes sociais sem interagir com a pessoa.

bisbilhotar perfis nas redes sociais sem interagir com a pessoa. Shippar: torcer para que duas pessoas fiquem juntas. Vem de “relationship”.

torcer para que duas pessoas fiquem juntas. Vem de “relationship”. Receba: usada quando alguém se dá mal após desafiar ou subestimar outra pessoa.

usada quando alguém se dá mal após desafiar ou subestimar outra pessoa. Clean girl/boy: pessoa com visual minimalista e aparência “limpa”, tendência nas redes como o TikTok.

pessoa com visual minimalista e aparência “limpa”, tendência nas redes como o TikTok. POV: sigla de “point of view”, que significa “ponto de vista”, muito usada em vídeos curtos.

sigla de “point of view”, que significa “ponto de vista”, muito usada em vídeos curtos. Main character: pessoa que se coloca como protagonista da própria história.

pessoa que se coloca como protagonista da própria história. Slay: elogio usado para indicar que alguém arrasou em algo.

Muitas dessas gírias misturam português com palavras do inglês, e isso é uma característica comum da linguagem digital atual. Essa mistura reflete o contato direto dos jovens com conteúdos globais.

Como as gírias das redes sociais afetam a comunicação?

Cringe, slay, flopar: entenda o que significam essas gírias das redes sociais. (Foto: Freepik).

O uso dessas gírias mostra que a língua está em constante transformação. Elas criam uma conexão entre quem fala e quem entende, gerando um senso de pertencimento. No entanto, também podem causar barreiras quando o interlocutor não conhece os significados.

É comum que adultos, especialmente os que não usam redes sociais com frequência, sintam dificuldade para entender essas expressões. Nesse caso, a curiosidade e o diálogo entre gerações ajudam a diminuir esse distanciamento.

Além disso, o uso excessivo de gírias pode dificultar a compreensão em contextos mais formais. Por isso, saber quando e onde usá-las é tão importante quanto entender o que elas significam.

