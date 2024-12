Inteligência Artificial da Meta chegou ao Instagram: veja como usar

Ferramenta Meta AI é integrada à rede social com funções inovadoras, incluindo criação de imagens e assistência virtual

Nos últimos dias, o Meta AI, assistente de inteligência artificial da Meta, começou a ser disponibilizado para usuários do Instagram no Brasil. Essa integração expande o alcance da ferramenta, que já estava ativa no WhatsApp e no site oficial da empresa.

Agora, a inteligência artificial oferece funcionalidades como respostas automatizadas e criação de imagens diretamente nas mensagens diretas (DMs) do aplicativo.

Esse lançamento reforça a aposta da Meta em tornar suas plataformas mais dinâmicas e integradas, oferecendo aos usuários uma experiência enriquecida. A novidade, embora ainda em fase de expansão gradual, promete transformar a forma como os usuários interagem com a rede social.

Integração entre Inteligência Artificial da Meta e Instagram marcam a evolução das redes sociais – Crédito: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Meta AI no Instagram

O Meta AI foi projetado para atuar como um assistente virtual dentro do Instagram. Por meio dele, os usuários podem:

Conversar diretamente com o chatbot em chats privados;

Mencionar o Meta AI em grupos para obter respostas em tempo real;

Utilizar o recurso de criação de imagens chamado “Imaginar”, que transforma descrições textuais em artes digitais.

Essas funcionalidades tornam o Meta AI uma ferramenta versátil, capaz de atender desde demandas cotidianas até atividades criativas. Por exemplo, é possível pedir recomendações de viagens, esclarecer dúvidas ou até mesmo gerar imagens para posts de forma personalizada.

Aproveite e confira também:

Passo a passo para ativar o Meta AI

A ativação do Meta AI é simples e segue uma lógica semelhante à do WhatsApp. Veja como começar a usar a ferramenta:

Abra o aplicativo do Instagram em seu smartphone. Toque no ícone de mensagens no canto superior direito para acessar as DMs. No campo de pesquisa, localize e selecione o Meta AI. Aceite os termos de uso exibidos na tela. Inicie sua interação com a IA.

Além disso, é possível integrar a IA em conversas de grupo. Basta digitar “@Meta AI” seguido do comando desejado, e o assistente responderá dentro do chat.

Geração de imagens com o recurso “Imaginar”

Um dos destaques do Meta AI no Instagram é sua funcionalidade de criação de imagens. Com o recurso “Imaginar”, os usuários podem transformar descrições textuais em visuais únicos. Para utilizar esse recurso, siga os passos:

Abra um chat nas DMs. Toque no ícone de “+” e selecione a opção “Imaginar”. Digite a descrição da imagem que deseja criar. Aguarde a geração do conteúdo e compartilhe-o com seus contatos.

Essa ferramenta é particularmente útil para criadores de conteúdo que buscam uma forma prática de elaborar artes personalizadas para suas postagens.

Por que a Meta AI é inovadora?

A integração do Meta AI no Instagram vai além das funções convencionais de assistentes virtuais. Além de responder perguntas e criar imagens, a IA oferece recursos como tradução de textos, reformulação de mensagens e até edição básica de imagens.

Essas possibilidades posicionam a Meta AI como uma solução abrangente, ideal tanto para uso pessoal quanto profissional. Criadores de conteúdo, por exemplo, podem utilizá-la para planejar posts, gerar hashtags e otimizar a comunicação com seus seguidores.

Privacidade e limitações do Meta AI

Embora o Meta AI ofereça muitos benefícios, alguns usuários levantaram preocupações sobre privacidade. A IA pode acessar apenas as mensagens enviadas diretamente a ela ou aquelas onde é mencionada.

No entanto, essas informações são usadas para melhorar a experiência do usuário e não são compartilhadas fora da plataforma.

Outro ponto importante é que a ferramenta não pode ser desativada, algo que gerou críticas em outras plataformas como o WhatsApp. No Instagram, o ícone da IA é mais discreto, ocupando menos espaço na interface do aplicativo.

Integração de inteligência artificial nas redes sociais

A chegada do Meta AI ao Instagram é um marco na integração de inteligência artificial nas redes sociais. Com funcionalidades que vão de respostas rápidas à criação de imagens, a ferramenta promete facilitar a vida dos usuários e potencializar a criatividade dentro da plataforma.

Para quem busca explorar ao máximo as possibilidades oferecidas pelo Instagram, o Meta AI é uma adição valiosa. Atualize seu aplicativo, experimente as funcionalidades e aproveite as vantagens dessa tecnologia que está transformando a forma como interagimos online.