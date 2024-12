TikTok está dando livros DE GRAÇA! Saiba como pegar o seu

Ação inédita incentiva a leitura ao distribuir obras que viralizaram na comunidade #BookTokBrasil

O TikTok (tiktok.com/pt-BR), plataforma conhecida pelos vídeos curtos e virais, deu um passo inédito no incentivo à leitura.

Desde o dia 11 de dezembro, a rede social está oferecendo 100 mil livros gratuitamente em São Paulo. A iniciativa acontece na “Livraria dos Mais Assistidos no TikTok”, localizada no Conjunto Nacional, um dos marcos da Avenida Paulista.

A campanha é um reflexo do sucesso do #BookTokBrasil, uma comunidade de leitores que já reúne mais de 2,5 milhões de publicações. Com isso, o TikTok busca transformar a tela do celular em um ponto de encontro para leitores de todas as idades, incentivando o hábito da leitura com ações concretas.

Aberta até 17 de dezembro, a livraria distribui livros de autores nacionais e internacionais que se destacaram na plataforma. Entre os títulos disponíveis, estão clássicos como Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e best-sellers contemporâneos como É Assim que Acaba, de Colleen Hoover.

Livros gratuitos: como funciona a ação do TikTok

A livraria temporária funciona das 10h às 20h, de segunda a sexta-feira, e das 12h às 20h nos finais de semana. Para participar, é necessário ter pelo menos 13 anos de idade e realizar um cadastro presencial no local. Após o registro, cada visitante recebe um voucher que dá direito a um livro.

A retirada dos livros é limitada a um voucher por CPF e está sujeita à disponibilidade de estoque. Estudantes da rede pública de ensino têm prioridade no atendimento mediante apresentação de carteirinha escolar.

A seleção de livros inclui mais de 30 obras, escolhidas por um grupo de influenciadores do BookTok. Nomes como Digão Roque, Patrick Torres e Karine Leôncio, que acumulam milhões de seguidores na plataforma, participaram da curadoria dos títulos.

A força do #BookTokBrasil na promoção da leitura

O #BookTokBrasil se consolidou como uma das maiores comunidades de leitura no país. Com vídeos dinâmicos e criativos, os usuários da plataforma resenham livros, discutem temas literários e recomendam títulos que rapidamente viralizam e impulsionam vendas.

Clássicos da literatura brasileira, como A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, e Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, voltaram a ganhar destaque após serem elogiados por criadores internacionais.

Esses vídeos despertaram o interesse de novos leitores e levaram muitas obras a esgotarem nas livrarias.

Além disso, títulos contemporâneos, como Torto Arado, de Itamar Vieira Junior, e Tudo é Rio, de Carla Madeira, também alcançaram recordes de vendas graças às recomendações de influenciadores do BookTok.

Títulos disponíveis na livraria do TikTok

Entre os livros selecionados para a ação, estão obras que se destacaram na plataforma por sua relevância e engajamento. Alguns dos destaques incluem:

A Biblioteca da Meia-Noite, de Matt Haig;

Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva;

O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório;

Verity, de Colleen Hoover;

Torto Arado, de Itamar Vieira Junior;

A Hora da Estrela, de Clarice Lispector.

A curadoria contempla títulos nacionais e internacionais, com foco em histórias que emocionaram e engajaram a audiência do TikTok. A lista reflete a diversidade da comunidade literária na plataforma, com obras que vão de clássicos a sucessos contemporâneos.

TikTok transforma a leitura em tendência global

A força do BookTok não se limita ao Brasil. Durante a pandemia, a comunidade cresceu exponencialmente em todo o mundo, tornando-se uma referência na recomendação de livros.

Um exemplo foi o sucesso de The Song of Achilles, de Madeline Miller, que alcançou mais de 10 mil vendas semanais após uma resenha viral de uma influenciadora.

No Brasil, a ação da livraria temporária é mais uma prova de que o TikTok pode ir além do entretenimento e transformar tendências digitais em impacto positivo no mundo real.

Segundo Carol Baracat, Diretora Global de Marketing Integrado do TikTok, “acreditamos no poder transformador da leitura, e o BookTok é uma comunidade especial que conecta leitores e cria novos hábitos”.

A logística dos livros foi viabilizada pela distribuidora Catavento (cataventobr.com.br), que trabalha com mais de 500 editoras em todo o país. Já a execução do espaço ficou a cargo do estúdio criativo AKQA Casa (akqa.com/studios/sao-paulo).

Uma oportunidade imperdível para leitores

A iniciativa do TikTok reforça a importância de criar acesso à leitura e conectar pessoas por meio da literatura. Para os leitores, é uma chance única de adquirir livros gratuitamente e conhecer histórias que emocionaram milhões de pessoas ao redor do mundo.

Se você está em São Paulo, aproveite a oportunidade e visite a “Livraria dos Mais Assistidos no TikTok” até o dia 17 de dezembro. Além de enriquecer sua estante, você estará participando de um movimento que une tecnologia, cultura e o incentivo à leitura.