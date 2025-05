Não sabe onde está seu NIS? Veja agora como encontrar o número e consultar benefícios

Aprenda como encontrar seu número do NIS de forma simples e rápida. Saiba por que ele é necessário e o que fazer para manter os dados atualizados.

Muitas pessoas que participam de programas sociais já ouviram falar do número NIS, mas nem todas sabem onde encontrar essa informação. O NIS é um número muito importante e precisa estar sempre atualizado, especialmente quando há necessidade de acessar benefícios ou solicitar isenção de taxas em serviços públicos. Quem está inscrito no Cadastro Único precisa ter esse dado em mãos com frequência.

O NIS é utilizado em diversos serviços do governo, como Bolsa Família, abono salarial, FGTS e até no pedido de isenção do Enem. Por esse motivo, é essencial saber exatamente onde localizar esse número. Algumas pessoas já têm o NIS desde o primeiro emprego com carteira assinada, enquanto outras passam a receber quando são incluídas em algum programa social.

Com a aproximação de prazos importantes, como o pedido de isenção da taxa do Enem 2025, o assunto ganhou ainda mais destaque. Para que a solicitação seja aprovada, o número informado precisa estar correto e compatível com os dados da Receita Federal. Caso haja divergências, o pedido pode ser negado, o que traz prejuízo a quem depende da gratuidade para fazer a prova.

Além disso, manter os dados atualizados no Cadastro Único evita problemas futuros. Isso vale tanto para quem pretende acessar benefícios sociais quanto para quem participa de seleções públicas. Estar com o NIS em dia é uma garantia de acesso mais rápido aos serviços e também de mais segurança no uso dos dados pessoais.

O que é o NIS e por que ele é importante?

O NIS significa Número de Identificação Social e é composto por 11 dígitos. Ele é gerado pela Caixa Econômica Federal e serve como um código único para identificar o cidadão dentro dos sistemas sociais do governo. Mesmo que uma pessoa participe de vários programas, o número do NIS continua sendo o mesmo, facilitando o controle e o acesso aos benefícios.

Quem está inscrito no Cadastro Único já possui um NIS automaticamente. Isso vale também para trabalhadores com carteira assinada que têm FGTS, para quem recebe pensão, aposentadoria ou benefícios assistenciais, como o BPC. O número pode coincidir com o PIS ou o NIT, dependendo da forma como foi gerado.

Esse número é necessário em diversas situações, como saque de benefícios, atualização cadastral, solicitação de serviços sociais e comprovações junto a órgãos públicos. Por isso, saber onde o número está registrado evita contratempos e garante que o cidadão possa exercer seus direitos sem dificuldade.

Como consultar o número do NIS com facilidade?

Atualmente, existem várias formas de consultar o NIS. O jeito mais fácil é usar o site ou o aplicativo “Meu CadÚnico”, disponível para celulares. Basta informar o CPF, data de nascimento, nome da mãe e município. A consulta simples mostra imediatamente o número NIS cadastrado.

Outra opção é verificar na Carteira de Trabalho, tanto na versão física quanto digital. O número pode aparecer nos registros de contrato ou na seção de dados pessoais. Quem usa o aplicativo “Meu INSS” também pode encontrar o NIS listado como NIT na aba “Meu Cadastro”.

Também é possível consultar o NIS no Cartão Cidadão ou nos extratos do FGTS, além do portal CNIS, que exige login com conta do Gov.br. É importante sempre conferir se o número está igual em todos os documentos, principalmente se o cidadão estiver se inscrevendo em serviços como o Enem ou programas de transferência de renda.

Como manter os dados do NIS sempre atualizados?

Para evitar erros, é fundamental manter os dados pessoais sempre consistentes entre o Cadastro Único e a Receita Federal. Informações como nome completo, data de nascimento e CPF precisam estar corretas e iguais em todos os registros. Se houver qualquer divergência, o sistema pode não reconhecer o NIS como válido.

O próprio aplicativo “Meu CadÚnico” oferece opções para corrigir informações e atualizar dados. Em casos mais complexos, o ideal é procurar o CRAS da sua cidade. Levar documentos originais e atualizados ajuda a acelerar o atendimento e resolver o problema com mais rapidez.

Garantir que o número do NIS esteja correto pode evitar atrasos no recebimento de benefícios, bloqueios indevidos e até perda de direitos sociais. Por isso, é importante não deixar para resolver em cima da hora. Manter tudo em dia é um cuidado que faz diferença no dia a dia de quem depende desses auxílios.

