Novidades no Instagram! Rede social vai disponibilizar edição de vídeos por inteligência artificial

Novos recursos baseados em IA generativa prometem transformar vídeos no Instagram, facilitando a criação de conteúdo criativo e sofisticado

O Instagram, uma das redes sociais mais populares do mundo, prepara-se para um salto tecnológico significativo.

Em 2025, a plataforma lançará ferramentas avançadas de edição de vídeos baseadas em inteligência artificial generativa. Com essa inovação, os usuários poderão modificar praticamente todos os aspectos visuais de seus vídeos utilizando apenas comandos de texto.

O anúncio foi feito por Adam Mosseri, chefe do Instagram, que destacou o objetivo de democratizar o acesso a edições profissionais de vídeo.

As novas funcionalidades, alimentadas pelo modelo Movie Gen, desenvolvido pela Meta, prometem facilitar a vida de criadores de conteúdo ao oferecer possibilidades criativas antes limitadas a softwares especializados.

Instagram pretende disponibilizar nova funcionalidade a partir de 2025 – Crédito: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como a inteligência artificial vai revolucionar os vídeos no Instagram

Com as novas ferramentas, será possível realizar edições detalhadas em vídeos diretamente no aplicativo. De acordo com Mosseri, os usuários poderão alterar o fundo do vídeo, modificar a aparência de pessoas em cena, ajustar figurinos ou adicionar objetos ao cenário, como joias ou acessórios.

Em uma das demonstrações apresentadas, o chefe do Instagram mostrou como transformar um ambiente simples em um cenário nevado ou mudar completamente o visual de uma pessoa, sem comprometer a qualidade do vídeo.

A IA é capaz de preservar a naturalidade nos movimentos e na aparência humana, garantindo um resultado visualmente impactante.

“Estamos animados em trazer essas possibilidades para o Instagram”, afirmou Mosseri. “A ideia é oferecer ferramentas que tornem a criação de vídeos algo acessível e divertido para todos, independentemente do nível de experiência com edição”.

Movie Gen: a tecnologia por trás das inovações

O modelo Movie Gen, introduzido pela Meta, é a base tecnológica dessa revolução.

Lançado inicialmente como uma ferramenta de pesquisa, ele permite a geração e edição de vídeos a partir de comandos textuais, algo que vem sendo explorado por grandes empresas do setor de tecnologia, como Adobe e OpenAI.

O diferencial do Instagram está na integração dessas funcionalidades diretamente à sua plataforma, tornando a experiência mais prática e acessível para os mais de dois bilhões de usuários ativos mensais da rede social.

Além disso, o uso do Movie Gen no Instagram representa um avanço significativo em relação às ferramentas anteriores da Meta, como os filtros de realidade aumentada.

Esses filtros serão descontinuados em 2025, abrindo espaço para uma abordagem mais robusta e moderna, alinhada às tendências globais de inteligência artificial.

Potencial criativo e impacto nos criadores de conteúdo

A introdução da IA generativa no Instagram promete transformar a maneira como os criadores de conteúdo desenvolvem suas produções. Antes restritas a profissionais com acesso a softwares avançados, edições detalhadas agora estarão ao alcance de todos.

Essa mudança visa atender às demandas de um público cada vez mais exigente e criativo, além de fortalecer a competitividade do Instagram em relação a outras plataformas de mídia social, como TikTok e YouTube.

Os recursos também podem impactar o alcance e a visibilidade dos conteúdos gerados com IA. Com a possibilidade de criar vídeos altamente elaborados, é esperado que esses materiais ganhem destaque nos algoritmos de recomendação da rede, aumentando o engajamento e a relevância dos criadores.

O futuro da criatividade no Instagram

As novas ferramentas baseadas em IA são apenas parte de um pacote maior de atualizações previstas para o Instagram.

Além da edição de vídeos, a rede social tem trabalhado em funcionalidades para aprimorar a experiência do usuário, como a opção de resetar completamente o algoritmo de recomendações.

A tendência é que essas inovações se integrem a outros serviços do ecossistema da Meta, como o WhatsApp e o Facebook, ampliando as possibilidades criativas dos usuários em diferentes plataformas.

Ao investir em inteligência artificial, o Instagram reafirma seu compromisso em oferecer recursos modernos e acessíveis, que democratizam a criação de conteúdo e estimulam a criatividade de sua comunidade global.

Com o lançamento previsto para 2025, os usuários da rede social podem se preparar para uma nova era de produção audiovisual, onde as limitações técnicas darão lugar à imaginação sem barreiras.