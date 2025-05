Qual o benefício da cúrcuma? Entenda como o excesso pode causar problemas

O benefício da cúrcuma é muito conhecido por aqueles que adoram consumi-la, mas também é importante entender que o uso excessivo pode trazer danos.

Incorporar temperos naturais à alimentação diária vai muito além do sabor. Além de enriquecer os pratos com aromas marcantes e cores vibrantes, muitas dessas especiarias oferecem compostos bioativos que promovem diversos benefícios à saúde.

Temperos como alho, gengibre, pimenta e cúrcuma atuam como aliados do sistema imunológico, da digestão e até da prevenção de doenças crônicas. No entanto, para aproveitar esses efeitos positivos, é preciso saber como e quanto consumir.

Entre os mais estudados está a cúrcuma, conhecida tanto por suas propriedades anti-inflamatórias quanto pelas polêmicas em torno do uso em excesso. Entenda a seguir como esse tempero pode ajudar — e quando pode se tornar um problema.

Quer saber qual o benefício da cúrcuma e como consumir com consciência? veja as dicas. / Fonte: @jigsawstocker no Freepik

Qual o benefício da cúrcuma?

A cúrcuma, também chamada de açafrão-da-terra, é uma raiz originária da Ásia muito utilizada na culinária e na medicina tradicional. Seu principal composto ativo, a curcumina, é responsável pela cor amarela intensa e por grande parte de suas propriedades terapêuticas.

Ao ser utilizada com frequência e de forma equilibrada, a cúrcuma pode oferecer benefícios notáveis ao organismo, principalmente quando combinada com uma alimentação saudável e hábitos de vida positivos. Confira alguns benefícios a seguir.

Atua como anti-inflamatório natural

A curcumina possui potente ação anti-inflamatória, ajudando o organismo a combater processos inflamatórios silenciosos que podem desencadear doenças crônicas. Essa ação se torna útil no alívio de dores articulares, como em quadros de artrite, e em condições inflamatórias intestinais.

Por essa razão, a cúrcuma é frequentemente incluída em dietas anti-inflamatórias. Contudo, sua absorção pelo organismo costuma ser baixa, e, por isso, seu consumo geralmente ocorre junto com pimenta-do-reino, que aumenta sua biodisponibilidade.

Contribui para a saúde cardiovascular

Ao agir na redução da inflamação e do estresse oxidativo, a cúrcuma pode melhorar a circulação sanguínea e diminuir os níveis de colesterol LDL, considerado ruim. Essa combinação contribui para a prevenção de doenças cardiovasculares, como infarto e hipertensão.

Além disso, a curcumina tem sido associada à proteção das paredes dos vasos sanguíneos, o que favorece a elasticidade vascular e reduz o risco de obstruções, se tornando uma excelente forma de prevenção às doenças do coração.

Melhora a digestão e o funcionamento do fígado

Outro benefício da cúrcuma está relacionado à saúde digestiva. Seu uso regular pode estimular a produção de bile, substância essencial para a digestão de gorduras, facilitando a quebra dos alimentos e aliviando sintomas como inchaço e má digestão.

Além disso, estudos indicam que a cúrcuma auxilia na desintoxicação hepática, protegendo o fígado contra danos causados por toxinas e contribuindo para o bom funcionamento do órgão. É uma boa opção para quem tem doenças relacionadas.

Fortalece o sistema imunológico

Graças ao seu poder antioxidante, a curcumina combate os radicais livres e fortalece as defesas naturais do corpo. Isso torna a cúrcuma uma aliada na prevenção de infecções e no combate a vírus e bactérias. Incorporar esse tempero em preparações diárias pode ajudar a reduzir a incidência de gripes e resfriados.

Pode auxiliar na função cerebral

Estudos têm demonstrado que a cúrcuma pode estimular a produção do BDNF, um fator neurotrófico ligado ao crescimento de novas conexões cerebrais. Ou seja, quem consome o alimento pode ficar mais inteligente com o tempo!

Com isso, ela pode contribuir para a melhora da memória e da capacidade cognitiva, sendo uma opção interessante para quem busca manter a saúde do cérebro em dia. No entanto, esses efeitos ainda precisam de mais pesquisas em humanos para serem confirmados de forma definitiva.

Quais os riscos em consumir a cúrcuma em excesso?

Apesar dos diversos benefícios associados à cúrcuma, o consumo exagerado — especialmente de suplementos concentrados de curcumina — pode provocar efeitos indesejados. Diferente da raiz usada na culinária, os suplementos contêm altas doses da substância isolada.

Isso que pode impactar diretamente processos metabólicos e genéticos do organismo. Quando ingeridos sem acompanhamento profissional, esses produtos podem causar mais prejuízos do que melhorias à saúde, se usado incorretamente.

Um dos principais riscos está na possibilidade de interferência na expressão genética. Algumas substâncias da curcumina podem suprimir a atividade de genes ligados à produção de enzimas essenciais, como as envolvidas na degradação de neurotransmissores.

Isso pode agravar predisposições já existentes, como quadros depressivos, alterações neurológicas e até distúrbios hormonais. Ou seja, pessoas com certas variações genéticas podem reagir mal ao uso indiscriminado desses suplementos.

Além disso, altas doses podem irritar o trato gastrointestinal, provocar náuseas, diarreia e gerar desconforto abdominal. Também há riscos para pessoas com problemas de coagulação ou que utilizam anticoagulantes, já que a curcumina possui ação antiplaquetária.

Por isso, seu uso deve ser evitado ou rigorosamente monitorado por quem faz esse tipo de tratamento. Em alguns casos, a cúrcuma pode ainda reduzir a eficácia de medicamentos ou intensificar seus efeitos, o que reforça a importância de consultar um profissional antes de iniciar qualquer suplementação.

