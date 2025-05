WhatsApp tem funções escondidas? Veja 6 recursos que você precisa testar hoje

WhatsApp tem funções escondidas que otimizam o uso diário. Veja ferramentas pouco conhecidas que trazem mais agilidade, organização e praticidade nas conversas.

O WhatsApp se tornou parte da rotina de milhões de pessoas, mas muitos usuários ainda desconhecem recursos úteis que o aplicativo oferece. Embora a maioria utilize o app apenas para enviar mensagens e fazer chamadas, há funções escondidas que tornam o uso mais prático e organizado.

A boa notícia é que essas ferramentas já estão disponíveis e não exigem nenhum conhecimento avançado para serem ativadas.

Com algumas configurações simples, é possível melhorar a gestão das conversas, economizar tempo e até visualizar conteúdos de forma mais rápida. Portanto, se você deseja usar o WhatsApp de forma mais eficiente, vale a pena explorar as funções que já existem, mas muitas vezes passam despercebidas.

Além disso, utilizar esses recursos pode ajudar até mesmo na produtividade do dia a dia. Isso vale tanto para quem usa o aplicativo no trabalho quanto para fins pessoais. Afinal, pequenas mudanças no uso do WhatsApp podem gerar grandes ganhos em agilidade e organização.

A seguir, veja seis funções do WhatsApp que você provavelmente não usa, mas que merecem atenção. Elas estão disponíveis gratuitamente e podem transformar sua experiência com o aplicativo.

Acelerar a reprodução de vídeos recebidos

Muitos usuários não sabem, mas o WhatsApp permite acelerar vídeos recebidos nas conversas. Isso é útil principalmente para quem recebe conteúdos longos com frequência, como vídeos informativos, mensagens religiosas ou aulas enviadas por amigos e familiares.

Com essa função, é possível escolher entre velocidades diferentes, como 1,5x ou 2x. Assim, você pode assistir o conteúdo com mais agilidade e sem perder o que é importante. Essa praticidade economiza tempo e torna o uso do aplicativo ainda mais inteligente.

Vale destacar que a opção aparece automaticamente ao reproduzir o vídeo. Basta tocar no botão de velocidade no canto da tela para ajustar conforme sua preferência.

Criar lista de contatos favoritos

Organizar conversas é essencial para quem troca muitas mensagens diariamente. O WhatsApp permite criar uma lista de contatos favoritos, facilitando o acesso rápido às conversas mais importantes. Isso evita que você perca tempo procurando chats no meio de dezenas de conversas.

Essa lista pode incluir familiares, colegas de trabalho, prestadores de serviço ou qualquer contato que você deseje priorizar. Além disso, o recurso contribui para manter o foco nas mensagens realmente relevantes, especialmente em dias corridos.

Para ativar essa função, é necessário fixar o contato no topo da tela. Basta pressionar o nome da pessoa na lista de conversas e tocar no ícone de alfinete.

Filtrar mensagens não lidas

Outro recurso útil é o filtro de mensagens não lidas. Com ele, você consegue visualizar apenas as conversas que ainda não foram abertas. Isso evita que mensagens importantes passem despercebidas, especialmente em momentos de pressa ou distração.

O filtro pode ser acessado pela barra de pesquisa do aplicativo. Ao selecionar essa opção, o WhatsApp mostra somente os chats com mensagens pendentes. Essa função ajuda a manter tudo sob controle e melhora o gerenciamento das conversas.

Além disso, é uma forma prática de priorizar respostas e evitar esquecimentos, o que pode ser útil tanto em contextos pessoais quanto profissionais.

Marcar mensagens com estrela

Nem sempre é possível responder uma mensagem na hora. Para esses casos, o WhatsApp oferece a função de marcar com estrela. Assim, você destaca mensagens importantes para revisá-las depois com facilidade.

Essa ferramenta é ideal para salvar endereços, senhas, links e informações que você precisa consultar novamente. Com isso, você evita perder dados relevantes no meio da conversa e ganha mais agilidade no dia a dia.

As mensagens marcadas ficam armazenadas em uma seção específica, acessível pelo menu do aplicativo. Basta pressionar a mensagem e tocar na estrela para ativar.

Agendar eventos diretamente das conversas

O WhatsApp permite criar eventos diretamente a partir de mensagens recebidas. Essa função está integrada aos sistemas dos celulares e facilita o agendamento de compromissos sem precisar copiar e colar informações em outro app.

Ao receber uma mensagem com data e hora, o aplicativo identifica automaticamente os dados e sugere o agendamento. Isso ajuda a manter a agenda atualizada e evita esquecimentos. Para quem usa o WhatsApp como principal canal de comunicação, esse recurso é muito útil.

Além disso, ele melhora a organização pessoal e profissional, otimizando o tempo e reduzindo o risco de perder compromissos importantes.

Silenciar conversas por tempo indeterminado

Silenciar grupos ou contatos por apenas algumas horas nem sempre resolve. Pensando nisso, o WhatsApp passou a oferecer a opção de silenciar conversas por tempo indeterminado. Essa função evita interrupções constantes sem precisar sair do grupo ou apagar o chat.

Você pode ativar o recurso em qualquer conversa. Basta tocar no nome do contato ou grupo, escolher a opção de silenciar e definir “para sempre”. Com isso, as notificações desaparecem, mas as mensagens continuam chegando normalmente.

Essa configuração é ideal para grupos muito ativos, mas que você não deseja acompanhar o tempo todo. Além de reduzir distrações, ela melhora sua experiência no aplicativo.