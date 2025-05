Instagram surpreende com recurso inédito na DM! Descubra o que está diferente nas mensagens

Instagram lançou uma novidade nas DMs que muda como você lida com áudios. Agora dá para entender tudo sem precisar apertar o play.

O Instagram continua adicionando novas funções para melhorar a comunicação entre os usuários. A mais recente atualização trouxe um recurso que pode mudar a forma como as mensagens de voz são usadas dentro do aplicativo. Agora, é possível transcrever os áudios enviados pela DM, o que torna a experiência mais acessível e prática.

Muitos usuários evitavam ouvir áudios por estarem em locais barulhentos, sem fones de ouvido ou sem tempo. Com a nova função de transcrição automática, esse obstáculo deixa de existir. A leitura imediata do conteúdo permite responder com mais agilidade, além de beneficiar pessoas com deficiência auditiva.

Além da transcrição, o Instagram lançou outras melhorias nas mensagens diretas. Entre elas, um novo limite de tempo para os áudios enviados, pensado para evitar mensagens muito longas, que muitas vezes desestimulam quem recebe.

Essas atualizações reforçam o compromisso da plataforma com a praticidade, inclusão e agilidade na troca de mensagens. A seguir, você vai entender melhor como essas novidades funcionam e o que muda para quem usa o app no dia a dia.

Transcrição de áudio nas DMs: como funciona

O novo recurso de transcrição de áudio está disponível nas mensagens diretas do Instagram. Quando alguém envia um áudio, o conteúdo falado aparece automaticamente em forma de texto logo abaixo da mensagem. Isso elimina a necessidade de escutar o áudio em tempo real.

A funcionalidade já existia em outro aplicativo da Meta, o WhatsApp, e agora chega ao Instagram com o mesmo objetivo: facilitar a comunicação em diferentes contextos. Ela é especialmente útil em situações onde o som não pode ser ativado, como reuniões, transporte público ou ambientes compartilhados.

Para usar o recurso, basta manter o app atualizado. Ao receber um áudio, o texto aparecerá sem que o usuário precise fazer nada. Caso a transcrição não apareça, pode ser necessário ativar a função nas configurações do aplicativo.

Limite de tempo para áudios

Outra novidade que acompanha essa atualização é o limite de duração nos áudios enviados pela DM. O Instagram ainda não revelou o tempo exato, mas o objetivo é evitar mensagens longas e cansativas, aquelas que muitos chamam de “palestrinhas”.

Essa mudança incentiva o envio de recados mais diretos. Além disso, torna a troca de mensagens mais dinâmica e reduz o tempo gasto para escutar cada áudio. Com isso, a experiência do usuário se torna mais leve e eficiente.

A limitação de tempo também ajuda na organização das conversas, facilitando o acompanhamento dos assuntos e evitando que mensagens importantes fiquem escondidas em áudios extensos.

Seguir todos de um grupo com um clique

A atualização trouxe ainda uma função voltada para grupos no Instagram. Agora, ao entrar em um grupo de mensagens, é possível seguir todos os participantes com apenas um clique. Isso facilita a conexão entre pessoas com interesses em comum.

Essa função pode ser útil em grupos criados para eventos, cursos ou comunidades temáticas. Em vez de abrir o perfil de cada membro individualmente, o usuário pode integrar-se rapidamente com todos.

Esse recurso melhora o engajamento e fortalece os laços dentro da plataforma, principalmente entre criadores de conteúdo e seguidores com perfis similares.

