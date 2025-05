Saiba como afastar ratos da sua casa sem precisar de veneno: dica é certeira!

Para afastar ratos de casa, é importante entender, primeiramente, pelo quê eles são atraídos. Depois disso, há algumas dicas para mandá-los para longe.

A presença de ratos em ambientes residenciais pode comprometer gravemente a segurança sanitária do lar. Esses roedores transmitem doenças perigosas, como leptospirose, hantavirose e salmonelose, por meio do contato com fezes, urina ou mordidas.

Além disso, danificam móveis, fios elétricos e alimentos estocados, o que gera prejuízos financeiros e eleva o risco de curtos-circuitos e incêndios. Ratos se adaptam com facilidade, principalmente em locais que oferecem abrigo, comida e pouca higiene, tornando difícil sua eliminação sem estratégias adequadas.

Por isso, é essencial adotar medidas preventivas e corretivas para manter esses animais afastados. A seguir, conheça formas eficazes de impedir o acesso dos ratos e descubra quais hábitos podem atrair esses invasores silenciosos ao seu lar.

Se você quer afastar ratos de casa, é importante entender como eles se comportam. / Fonte: @Simon no Pixabay

Como afastar ratos de casa?

Eliminar e prevenir a presença de ratos exige uma combinação de hábitos de higiene, manutenção estrutural e métodos naturais. Evitar o acúmulo de lixo, fechar pontos de acesso e manter a organização são práticas que reduzem drasticamente o risco de infestação.

Embora muitas pessoas recorram a venenos, o ideal é optar por soluções mais seguras e sustentáveis, que afastam os roedores sem comprometer a saúde de moradores e animais domésticos. Com ações simples e contínuas, é possível afastar ratos de forma eficiente e duradoura.

Feche frestas e entradas

Ratos conseguem entrar por aberturas pequenas, inclusive embaixo de portas, ao redor de canos ou através de buracos nas paredes. Por isso, vistorie toda a casa em busca de possíveis pontos de acesso. Utilize materiais como massa acrílica, telas metálicas ou espumas expansivas para vedar essas passagens.

Armazene alimentos corretamente

Deixar comida exposta atrai ratos rapidamente, principalmente à noite, quando esses animais estão mais ativos. Mantenha todos os alimentos, inclusive ração de pets, em recipientes fechados e resistentes, preferencialmente de vidro ou plástico grosso.

Mantenha o lixo sempre tampado

O lixo doméstico, especialmente o orgânico, é uma das principais fontes de alimento para os ratos. Use lixeiras com tampa e mantenha os sacos bem fechados. Se possível, descarte o lixo todos os dias, principalmente o da cozinha. Evite acumular resíduos ou materiais descartados.

Elimine entulhos e escondidos

Ratos procuram locais escuros e pouco movimentados para se esconder e fazer ninhos. Por isso, mantenha o ambiente organizado, evitando o acúmulo de caixas de papelão, jornais, tecidos e objetos inutilizados. Verifique também porões, depósitos e jardins, eliminando entulhos.

Use repelentes naturais

Alguns cheiros são desagradáveis para os ratos e funcionam como repelentes naturais. Óleos essenciais de hortelã-pimenta, eucalipto e citronela podem ser aplicados em áreas estratégicas da casa, como rodapés, cantos escuros e próximas a portas e janelas.

O que pode atrair os ratos em casa?

Mesmo casas aparentemente limpas podem se tornar atraentes para ratos, dependendo de certos hábitos ou condições estruturais. Alguns itens e comportamentos favorecem o surgimento desses animais, que se aproveitam da menor brecha para invadir e se instalar.

Identificar esses atrativos é o primeiro passo para eliminá-los e dificultar o acesso ao ambiente doméstico. Confira o que os atrai:

Restos de comida espalhados ou mal armazenados : Qualquer tipo de alimento disponível, seja no lixo ou sobre superfícies, atrai ratos.

: Qualquer tipo de alimento disponível, seja no lixo ou sobre superfícies, atrai ratos. Água parada em ralos, vasos ou vasilhas : Além de alimento, os ratos buscam locais com acesso a fontes de água.

: Além de alimento, os ratos buscam locais com acesso a fontes de água. Ambientes com entulho, caixas ou materiais empilhados : Locais desorganizados oferecem esconderijos ideais para esses roedores.

: Locais desorganizados oferecem esconderijos ideais para esses roedores. Rachaduras, buracos ou frestas em paredes e pisos : A estrutura danificada facilita a entrada e o deslocamento dos ratos pela casa.

: A estrutura danificada facilita a entrada e o deslocamento dos ratos pela casa. Compostagem ou restos orgânicos em quintais mal protegidos: O mau gerenciamento de resíduos atrai roedores para áreas externas, facilitando o acesso à casa.

Evite usar venenos para afastar ratos

Embora os venenos pareçam uma solução imediata, seu uso traz riscos consideráveis. Animais domésticos e crianças podem ter contato acidental com as iscas, resultando em intoxicações graves. Além disso, os ratos intoxicados costumam morrer em locais de difícil acesso, gerando mau cheiro e atraindo insetos.

O controle químico também pode perder eficácia ao longo do tempo, pois os roedores podem desenvolver resistência. Por isso, priorize métodos preventivos e naturais, que são mais seguros e sustentáveis. Se a infestação estiver fora de controle, o ideal é contratar uma empresa especializada.

Com planejamento e ações constantes, afastar ratos da residência se torna uma tarefa viável. A prevenção ainda é a forma mais eficaz de manter esses visitantes indesejados longe, protegendo a saúde da família e a integridade do lar.

