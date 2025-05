China quer montar uma ferrovia para ‘rasgar’ o Brasil: entenda como o projeto funciona!

O projeto da ferrovia chinesa é uma ideia pensada para impulsionar o Brasil rumo ao futuro, mas que vai exigir muita mão de obra.

As ferrovias representam um dos pilares mais eficientes para o desenvolvimento da infraestrutura de transporte de qualquer país. Além de reduzirem os custos logísticos, essas vias promovem integração territorial, aumentam a competitividade das exportações e ajudam a transportar mercadorias.

O Brasil, apesar de sua vasta extensão territorial e potencial logístico, ainda possui uma malha ferroviária limitada, especialmente em regiões agrícolas com alta produção e pouca infraestrutura. Diante disso, a expansão ferroviária tem ganhado protagonismo nas discussões de política pública.

A proposta de uma nova ferrovia que ligue o Brasil ao Oceano Pacífico, atravessando o continente até o Peru com apoio da China, entra nesse contexto como uma aposta estratégica de transformação econômica e integração continental.

A China pretende criar uma ferrovia que passe por todo o Brasil e melhore o contato entre os países. / Fonte: Freepik

Planos da China para construir uma ferrovia no Brasil

A nova iniciativa envolve diretamente os governos do Brasil, da China e do Peru em um plano de conexão ferroviária continental. O projeto, conhecido como Ferrovia Bioceânica, ganhou destaque durante a visita oficial do presidente Lula à China, onde as autoridades discutiram a retomada das tratativas de 2014.

Na ocasião, a então presidente Dilma Rousseff já havia firmado uma parceria com os governos chinês e peruano para o desenvolvimento de estudos técnicos sobre a viabilidade da obra. Agora, a proposta ressurge com maior força e com apoio político renovado dos três países envolvidos.

Durante a viagem recente, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, reforçou o interesse brasileiro na concretização do projeto e destacou seu enorme potencial econômico e logístico. Segundo ela, a ferrovia permitirá uma verdadeira transformação estrutural do país.

Isso porque ela conectaria o território de leste a oeste e integrando diversas regiões que hoje sofrem com a falta de acesso a sistemas eficientes de transporte. O traçado previsto cruzará áreas estratégicas do agronegócio nacional, como o Matopiba, ampliando o escoamento de grãos internacionalmente.

O interesse chinês na obra também se justifica pelo investimento bilionário que a estatal Cosco Shipping já realizou no porto de Chancay, no Peru. Para que esse megaporto atinja seu pleno potencial, os chineses precisam garantir uma ligação eficiente com o interior do continente.

Veja mais: Quer cultivar plantas medicinais que não precisam de esforço? Veja as melhores para ter em casa!

Como funciona a proposta do projeto?

A proposta da Ferrovia Bioceânica prevê a construção de uma rota ferroviária com aproximadamente três mil quilômetros de extensão, ligando o porto de Ilhéus, na Bahia, no Brasil, ao porto de Chancay, no litoral peruano.

O traçado cruzará áreas produtivas importantes, além de regiões com pouca infraestrutura, levando desenvolvimento a zonas ainda economicamente isoladas. O objetivo é criar uma alternativa de transporte mais rápida e eficiente entre o Oceano Atlântico e o Pacífico.

Segundo o Ministério do Planejamento, a ferrovia deverá se conectar a duas outras linhas já em execução: a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), que vai de Ilhéus até Figueirópolis, no Tocantins, e a Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico), que amplia o acesso da produção agrícola do Centro-Oeste.

Com a redução dos custos de transporte e o acesso facilitado a novos mercados asiáticos, os setores produtivos do Norte, Centro-Oeste e Nordeste ganharão fôlego e poderão atrair novos investimentos. Além disso, a ligação com o Pacífico encurtará o tempo de transporte de mercadorias para a China.

Veja mais: Não sabe onde está seu NIS? Veja agora como encontrar o número e consultar benefícios

Em que etapa a construção da ferrovia se encontra?

O projeto da Ferrovia Bioceânica ainda está em fase preliminar, mas os avanços políticos e institucionais recentes demonstram um ambiente favorável para sua concretização. O Ministério do Planejamento destacou que projetos dessa magnitude são naturalmente complexos.

Além disso, exigem várias etapas de planejamento, como estudos de viabilidade, licenciamento ambiental e acordos multilaterais. Por enquanto, o traçado exato da ferrovia dentro do território brasileiro ainda não foi definido, embora o governo já tenha indicado a intenção de integrá-lo às ferrovias existentes.

No campo diplomático, a sinalização mais concreta veio com a declaração da ex-presidente Dilma Rousseff, atual presidente do banco dos Brics. Segundo ela, o presidente chinês Xi Jinping já aprovou o projeto, o que reforça o interesse do governo chinês em financiar parte significativa da obra.

A ministra Simone Tebet declarou à imprensa que os chineses devem apresentar uma resposta definitiva sobre o investimento na obra até julho, quando está prevista a visita oficial de Xi Jinping ao Brasil, durante a Cúpula dos Brics no Rio de Janeiro.

Até lá, o governo brasileiro continua detalhando os estudos de rota e avaliando os impactos econômicos, sociais e ambientais da construção. Embora ainda distante da execução, o projeto avança com respaldo político sólido e alinhamento estratégico entre os países parceiros.

Veja mais: Tá pagando por café e levando mistura? Aprenda a evitar o famoso “café fake” no mercado