Se você tem mais de 3 desses sintomas, cuidado: o risco de hipertensão é enorme!

A hipertensão é um problema que atinge milhares de brasileiros todos os anos, mas que pode ser controlada ao perceber alguns sintomas.

A hipertensão arterial representa uma das condições crônicas mais prevalentes entre os brasileiros, afetando uma parcela significativa da população adulta. Segundo os dados mais recentes do Vigitel 2023, cerca de 27,9% dos brasileiros já receberam diagnóstico confirmado de pressão alta.

Outros levantamentos e estimativas da Organização Mundial da Saúde indicam que esse número pode chegar a 30%. Isso significa que quase um em cada três adultos vive com o risco constante de complicações cardiovasculares, renais e neurológicas associadas à doença.

Com essa prevalência elevada, cresce também a importância de conscientizar sobre os fatores de risco, os sintomas e as formas de diagnóstico e tratamento. A hipertensão, embora silenciosa na maioria das vezes, exige acompanhamento regular e ações preventivas para garantir qualidade de vida.

Quais as causas da hipertensão?

A hipertensão arterial pode se desenvolver por múltiplos fatores, que envolvem desde predisposição genética até hábitos inadequados de vida. Um dos principais elementos causadores é o fator hereditário. Pessoas com histórico familiar de pressão alta apresentam maior tendência a desenvolver a doença.

No entanto, mesmo quem não tem antecedentes pode se tornar hipertenso caso adote comportamentos que favoreçam esse quadro clínico. A falta de atividade física, o consumo excessivo de sal e o estresse contínuo estão entre os principais gatilhos da pressão elevada.

Outro fator determinante é a alimentação desequilibrada. Dietas ricas em alimentos ultraprocessados, embutidos e industrializados aumentam significativamente os níveis de sódio no organismo, o que interfere diretamente no controle da pressão arterial.

O excesso de peso e a obesidade também têm ligação direta com o desenvolvimento da hipertensão, já que elevam o esforço necessário para que o coração bombeie o sangue por todo o corpo. Além disso, o consumo excessivo de álcool e o tabagismo agravam ainda mais o quadro.

Por fim, doenças associadas, como diabetes, disfunções hormonais e problemas renais, também aumentam o risco de hipertensão. A interação entre esses fatores leva à perda de elasticidade dos vasos e ao aumento da resistência ao fluxo sanguíneo, o que obriga o coração a trabalhar mais.

Com o passar do tempo, isso pode comprometer seriamente o funcionamento do sistema cardiovascular. A identificação precoce das causas e a adoção de hábitos saudáveis, portanto, são estratégias fundamentais para a prevenção e o controle da hipertensão.

Quais os principais sintomas da hipertensão?

Na maioria dos casos, a hipertensão se desenvolve de forma silenciosa, sem apresentar sinais evidentes. No entanto, em situações em que a pressão arterial sobe de forma acentuada ou permanece elevada por longos períodos, o corpo pode manifestar alguns sintomas, como:

Dor de cabeça persistente, especialmente na região da nuca

Tonturas e sensação de desmaio iminente

Zumbido nos ouvidos

Visão turva ou embaçada

Falta de ar sem esforço físico

Palpitações ou sensação de coração acelerado

Sangramento nasal repentino

Enjoos ou vômitos em casos mais graves

Dor no peito ou aperto na região torácica

Cansaço excessivo mesmo após repouso

Esses sintomas, apesar de comuns, não se manifestam em todos os pacientes. Por isso, a medição regular da pressão arterial é essencial, inclusive para quem se considera saudável. A detecção precoce evita complicações como infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência renal.

Quais exames apontam pressão alta?

A forma mais simples e direta de diagnosticar a hipertensão é através da aferição da pressão arterial com o uso de aparelhos validados, como os esfigmomanômetros manuais ou digitais. A medição deve ser feita em ambiente calmo, com o paciente em repouso e mais de uma vez.

Quando a pressão arterial está constantemente igual ou acima de 140 por 90 mmHg, o diagnóstico de hipertensão se confirma. Além da aferição convencional, os médicos podem solicitar o MAPA (Monitoramento Ambulatorial da Pressão Arterial).

Ele registra os níveis de pressão por 24 horas enquanto o paciente realiza suas atividades normais. Outra opção é o MRPA (Monitoramento Residencial da Pressão Arterial), em que o próprio paciente faz medições diárias em casa com um equipamento padronizado.

Também é comum que os profissionais solicitem exames laboratoriais e de imagem para avaliar possíveis danos causados pela pressão alta em órgãos como coração, rins e olhos. Eletrocardiograma, ecocardiograma, exames de sangue e urina ajudam a determinar o estágio da doença.

Como funciona o tratamento?

O tratamento da hipertensão exige uma abordagem integrada, que envolve mudanças no estilo de vida e, em muitos casos, o uso contínuo de medicamentos. Inicialmente, os médicos orientam sobre a necessidade de reduzir o consumo de sal e aumentar a ingestão de frutas, legumes e alimentos naturais.

Além disso, é importante e abandonar hábitos nocivos como o tabagismo e o sedentarismo. A prática regular de atividades físicas, mesmo que moderadas, contribui para o controle da pressão e melhora a saúde cardiovascular como um todo.

Quando as mudanças no estilo de vida não são suficientes, o uso de medicamentos anti-hipertensivos se torna essencial. O tratamento farmacológico pode incluir diuréticos, bloqueadores de canal de cálcio, inibidores da ECA e betabloqueadores, dependendo do perfil clínico do paciente.

A combinação de remédios é frequente e deve ser orientada por um profissional, com monitoramento contínuo para evitar efeitos colaterais ou quedas bruscas de pressão. O sucesso no tratamento depende do comprometimento do paciente com as orientações médicas e da adesão constante a elas.

A hipertensão não tem cura, mas pode ser controlada de forma eficaz com acompanhamento adequado. Quando tratada corretamente, a doença deixa de representar um risco grave e permite uma vida longa e saudável. Por isso, o diagnóstico precoce e o cuidado contínuo formam a base para enfrentar a doença.

