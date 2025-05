Cansado de tantas baratas em casa? Plante essas ervas em vasos para ACABAR com elas!

As baratas aparecem em ambientes propícios a elas, mas também podem ser espantadas rapidamente com alguns elementos espalhados nas casas.

As baratas estão entre as pragas urbanas mais comuns e indesejadas nas residências, além de causarem repulsa imediata em muitas pessoas. A presença desses insetos não representa apenas um incômodo visual, mas traz perigos reais à saúde humana.

Esses animais se proliferam com facilidade, circulam por esgotos, lixeiras e ralos, carregando consigo uma enorme quantidade de bactérias, fungos e vírus. Por onde passam, podem contaminar alimentos, superfícies e utensílios domésticos, contribuindo para o surgimento de doenças como salmonelose.

O contato com fezes ou secreções de baratas também pode desencadear reações alérgicas e crises respiratórias, principalmente em crianças e pessoas com asma. Diante desse cenário, encontrar formas naturais de afastá-las do ambiente doméstico se tornou prioridade para muitas famílias.

Se você quer se manter longe de baratas, veja algumas plantas que podem ajudar. / Fonte: @Beeki no Pixabay

Quais plantas são as melhores para afastar baratas?

O uso de plantas com propriedades repelentes tem se mostrado uma alternativa eficiente, econômica e natural para manter baratas longe de casa. Diversas espécies possuem compostos aromáticos que esses insetos consideram extremamente desagradáveis, funcionando como uma barreira biológica.

Cultivar essas plantas em locais estratégicos da casa, como janelas, varandas, cozinhas e áreas de serviço, pode reduzir significativamente a incidência dessas pragas, além de embelezar o espaço com vegetação útil. A seguir, conheça cinco plantas que atuam como repelentes naturais contra baratas.

Saiba mais: Quer cultivar plantas medicinais que não precisam de esforço? Veja as melhores para ter em casa!

Lavanda

A lavanda, além de muito apreciada por seu aroma agradável, afasta as baratas graças à presença de compostos como o linalol. Esses óleos essenciais interferem diretamente no sistema nervoso dos insetos, fazendo com que evitem áreas onde a planta está presente.

Manter vasos de lavanda próximos a portas, janelas e frestas pode ajudar a impedir a entrada desses animais em ambientes internos. Seu uso também contribui para perfumar o lar de forma natural, promovendo uma sensação de bem-estar.

Hortelã

Com um aroma refrescante e penetrante, a hortelã é altamente eficaz contra baratas. A planta libera mentol, substância que incomoda o olfato sensível desses insetos. Além de cultivada em vasos, a hortelã pode ser usada na forma de folhas secas em sachês espalhados por gavetas e armários.

Citronela

Famosa por afastar mosquitos, a citronela também se mostra útil no combate às baratas. Seu cheiro forte e cítrico interfere na comunicação química desses insetos, dificultando sua movimentação e orientação, como se fosse um aerossol.

O ideal é posicionar a citronela em áreas externas, como varandas, quintais e entradas, criando uma zona de proteção ao redor da residência. Essa planta também pode ser usada em forma de óleo essencial diluído para limpeza de superfícies.

Alecrim

O alecrim se destaca por suas propriedades repelentes e seu aroma marcante, que desagrada as baratas e outros insetos rastejantes. A planta contém cineol, substância responsável por seu cheiro característico, que atua como repelente natural.

Cultivar alecrim em vasos próximos a pontos de entrada ou em locais onde já se notou presença de baratas pode auxiliar na redução da infestação. Além disso, o alecrim pode ser aproveitado na culinária, o que o torna ainda mais versátil.

Manjericão

O manjericão, com seu perfume forte e inconfundível, também funciona como uma excelente planta repelente. Seu aroma impede que as baratas se aproximem, especialmente quando posicionado em locais estratégicos da casa.

A variedade manjericão-anis tem ação ainda mais intensa, graças à combinação de óleos voláteis. O cultivo é simples e se adapta bem a vasos pequenos, o que permite seu uso em cozinhas, lavanderias e banheiros, então é bem versátil.

Veja outros: Qual o benefício da pimenta? Conheça os tipos, níveis de picância e como consumir!

Outras dicas para manter baratas longe de casa

Além do uso de plantas, algumas medidas práticas e eficazes ajudam a manter a casa livre dessas pragas. A combinação de higiene, barreiras físicas e soluções naturais cria um ambiente menos propício para a presença e proliferação das baratas. Confira cinco dicas complementares:

Mantenha os ralos sempre tampados ou com telas protetoras , principalmente durante a noite, para impedir a entrada de baratas por encanamentos.

, principalmente durante a noite, para impedir a entrada de baratas por encanamentos. Evite o acúmulo de lixo doméstico , especialmente restos de alimentos, pois eles funcionam como fonte de alimento e atraem as pragas com facilidade.

, especialmente restos de alimentos, pois eles funcionam como fonte de alimento e atraem as pragas com facilidade. Limpe com frequência os armários da cozinha e os eletrodomésticos , pois migalhas e resíduos de alimentos atraem baratas mesmo em pequenas quantidades.

, pois migalhas e resíduos de alimentos atraem baratas mesmo em pequenas quantidades. Vede frestas, rachaduras e buracos em paredes, portas e rodapés , locais que servem de abrigo e rota de circulação para os insetos.

, locais que servem de abrigo e rota de circulação para os insetos. Use armadilhas caseiras ou naturais, como misturas de bicarbonato de sódio com açúcar, que funcionam como veneno quando ingeridas pelas baratas.

A união dessas estratégias permite uma proteção mais eficiente, sem recorrer imediatamente ao uso de venenos ou produtos químicos nocivos. Com ações simples e sustentáveis, é possível transformar o ambiente em um espaço hostil às baratas, prevenindo infestações e preservando a saúde da família.

Veja mais: Qual o benefício da batata doce? Veja a melhor forma de consumir e como incorporar na dieta!