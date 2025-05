Você pode estar se envenenando sem saber: veja por que nunca deve reaquecer certos alimentos (e o arroz é um deles)

Alguns alimentos, quando reaquecidos, se tornam perigosos. Veja o que você nunca deve fazer com sobras e por que isso pode afetar sua saúde.

Muitas pessoas optam por preparar grandes quantidades de comida para a semana e ir aquecendo as porções aos poucos. Essa prática parece prática e econômica, mas pode esconder perigos que poucos conhecem. Alguns alimentos, quando reaquecidos de forma errada, oferecem riscos reais à saúde.

Mesmo que o alimento tenha sido bem cozido na primeira vez, ele pode desenvolver substâncias ou bactérias prejudiciais se for armazenado ou aquecido de forma inadequada. Além disso, o reaproveitamento incorreto pode causar intoxicação alimentar, especialmente quando a comida fica muito tempo fora da geladeira.

Dessa forma, entender quais alimentos não devem ser reaquecidos e por quê se torna uma medida de cuidado essencial. Ao seguir recomendações simples de segurança alimentar, é possível evitar problemas digestivos, alergias e até contaminações graves.

Neste texto, você vai entender quais alimentos devem ser consumidos com atenção, como lidar com as sobras e o que fazer para preservar o sabor e a saúde ao mesmo tempo.

Mesmo alimentos cozidos podem representar riscos. Entenda como o reaquecimento incorreto pode provocar intoxicações e quais práticas simples garantem segurança. (Foto: Freepik).

Por que alguns alimentos oferecem risco ao serem reaquecidos?

Nem todo alimento reage bem ao segundo aquecimento. Isso acontece porque certos ingredientes contêm substâncias que se alteram com o calor. Em alguns casos, essas mudanças químicas criam compostos tóxicos que o corpo não consegue eliminar com facilidade.

Além disso, muitos alimentos, quando ficam em temperatura ambiente por muito tempo, favorecem o crescimento de bactérias resistentes ao calor. Esses microrganismos permanecem ativos mesmo após o aquecimento, o que pode resultar em problemas sérios, como diarreia, náuseas e infecções intestinais.

Outro ponto importante é que a perda de nutrientes também acontece com o reaquecimento frequente. Ou seja, além de correr riscos, a refeição pode acabar perdendo parte de seu valor nutricional, tornando-se menos benéfica do que na primeira vez em que foi preparada.

Quais alimentos devem ser evitados ao reaquecer?

Alimentos que parecem inofensivos, mas oferecem riscos quando reaquecidos. (Foto: Freepik).

Entre os alimentos que oferecem mais risco estão arroz, ovos, batatas e espinafre. O arroz, por exemplo, pode desenvolver uma bactéria chamada Bacillus cereus. Mesmo depois do cozimento, seus esporos podem sobreviver, principalmente se o alimento ficar em temperatura ambiente por muitas horas.

No caso dos ovos, as proteínas podem sofrer oxidação, gerando compostos prejudiciais. Por isso, especialistas recomendam que ovos cozidos sejam consumidos frios e dentro de até 24 horas após o preparo. O mesmo vale para batatas, que podem desenvolver toxinas resistentes, se não forem rapidamente refrigeradas.

Espinafre, repolho e outros vegetais ricos em nitratos também devem ser tratados com cuidado. Quando aquecidos novamente, esses vegetais podem formar compostos associados a problemas digestivos e até ao risco de desenvolver doenças mais graves ao longo do tempo.

Como armazenar corretamente as sobras de comida?

Após o preparo, os alimentos devem ser armazenados rapidamente na geladeira. O ideal é esperar no máximo duas horas para fazer o resfriamento. Ao evitar deixar a comida exposta por longos períodos, você reduz a chance de crescimento de bactérias.

Usar recipientes fechados e apropriados ajuda a preservar os alimentos por mais tempo. Além disso, é importante evitar empilhar porções quentes, pois isso impede o resfriamento uniforme e aumenta o risco de contaminação no centro do recipiente.

Na hora de aquecer, garanta que a comida atinja uma temperatura uniforme. Sempre mexa os alimentos durante o aquecimento, seja no fogão ou no micro-ondas. Desse modo, você assegura que todas as partes atinjam uma temperatura segura para o consumo.

Como evitar os riscos de reaquecimento?

A melhor forma de evitar os riscos ao reaquecer alimentos é preparar porções menores, que possam ser consumidas de uma vez. Assim, você reduz a necessidade de armazenar e aquecer repetidamente. Além disso, sempre priorize alimentos frescos nas refeições diárias.

Evite reaquecer o mesmo alimento mais de uma vez. A cada novo aquecimento, o risco de contaminação e perda de qualidade aumenta. Sempre que possível, congele as porções ainda frescas, especialmente se a refeição não for consumida no mesmo dia.

Outra dica valiosa é organizar bem os alimentos na geladeira. Deixe os mais sensíveis em locais visíveis e com etiquetas, anotando o dia em que foram feitos. Isso ajuda a controlar o tempo de consumo e evita desperdício.

O que diz a especialista sobre o tema?

A microbiologista e especialista em segurança alimentar Stacey Duvenage alertou para os riscos de reaquecimento de nove alimentos comuns. Ela destacou, por exemplo, que o uso repetido de certos óleos, como azeite ou óleo de colza, pode formar acrilamida, uma substância ligada ao desenvolvimento de câncer.

Além disso, frutos do mar, quando não refrigerados logo após o preparo, desenvolvem histamina, que causa reações alérgicas. Cogumelos também são citados como perigosos. Quando reaquecidos, eles alteram suas proteínas, o que pode causar problemas digestivos e até gerar compostos potencialmente tóxicos.

Essas observações mostram que os cuidados com o manuseio e o reaquecimento dos alimentos precisam ser levados a sério, principalmente por quem costuma cozinhar em grandes quantidades ou armazenar refeições por vários dias.

