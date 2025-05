Evite plantar ESTAS árvores frutíferas para não ter problemas com pragas!

Algumas árvores frutíferas, por mais que deem frutos deliciosos e sejam lindas, podem ser grandes responsáveis por atrair pragas como baratas, ratos e escorpiões.

Cultivar árvores frutíferas em casa atrai cada vez mais pessoas que buscam uma alimentação saudável, contato com a natureza e maior autonomia alimentar. Além de embelezar os espaços, essas árvores oferecem sombra, florescimento sazonal e frutos frescos colhidos diretamente do quintal.

No entanto, apesar das muitas vantagens, o cultivo doméstico exige atenção, pois algumas espécies podem atrair pragas, comprometer a saúde de outras plantas e até gerar transtornos com sujeiras, raízes invasivas ou manutenção constante.

O equilíbrio entre benefício e risco depende da escolha consciente das espécies, do clima da região e do cuidado contínuo com o ambiente. Por isso, antes de plantar, é fundamental entender quais árvores frutíferas realmente se adaptam ao espaço residencial e quais devem ser evitadas.

As árvores frutíferas têm diversos pontos positivos, mas podem atrair animais peçonhentos e outras pragas. / Fonte: @jcomp no Freepik

Evite plantar estas árvores frutíferas para não atrair pragas

Nem todas as árvores frutíferas se mostram boas escolhas para ambientes residenciais. Algumas espécies possuem características que favorecem o surgimento de pragas, dificultam a manutenção ou geram impactos negativos no quintal. Conhecer essas árvores antes do plantio evita transtornos.

Saiba mais: 5 dicas para ACABAR com escorpiões e como evitar que eles cheguem na sua casa!

Goiabeira

Embora seja muito popular, a goiabeira exige atenção redobrada por atrair a mosca-das-frutas, uma das pragas mais agressivas para pomares urbanos. Essa espécie se reproduz rapidamente e compromete os frutos, deixando-os impróprios para o consumo.

A goiabeira também precisa de podas frequentes e aplicação constante de defensivos naturais ou químicos. Sem esses cuidados, a infestação pode se espalhar para outras árvores próximas, fazendo com que o problema fique incontrolável.

Mangueira

A mangueira, apesar de oferecer frutos saborosos e sombra, apresenta riscos quando cultivada em quintais pequenos. Seu porte elevado causa queda de galhos, obstrui a passagem de luz e ocupa grande parte do terreno.

Além disso, seus frutos em decomposição atraem moscas, formigas e besouros, gerando mau cheiro e favorecendo a proliferação de fungos. A limpeza constante se torna essencial, o que aumenta a demanda de trabalho para o morador.

Figueira

A figueira costuma ser evitada por atrair muitos insetos, especialmente vespas e moscas, durante o período de maturação dos frutos. Seu sistema radicular também representa um problema, já que as raízes se espalham de forma agressiva e podem danificar calçadas, encanamentos e fundações.

Em áreas residenciais, essa árvore compromete a estrutura e interfere diretamente no paisagismo. Além disso, os figos maduros atraem morcegos e aves, aumentando o risco de contaminação, incluindo doenças incuráveis, como a raiva.

Aceroleira

A aceroleira chama atenção pelo alto teor de vitamina C dos frutos, mas exige cuidados intensos. A fruta amadurece rapidamente e cai com facilidade, provocando acúmulo no solo e atraindo formigas, abelhas e outras pragas que podem ser um problema.

Essa condição, além de sujar o ambiente, favorece o aparecimento de fungos e bolores. Também é comum o ataque de pulgões e cochonilhas, que se proliferam com facilidade se o controle não for feito com regularidade, infectando outras plantas.

Caquizeiro

O caquizeiro produz frutos doces e nutritivos, porém tem alta suscetibilidade a doenças fúngicas e infestação de moscas. Quando não colhidos no tempo certo, os caquis apodrecem no chão e criam um ambiente propício para o surgimento de pragas.

A árvore ainda demanda espaço considerável, já que cresce com rapidez e desenvolve copa densa. Sem o manejo correto, ela atrapalha o fluxo de luz e compromete a saúde de plantas vizinhas, além de acarretar em outros problemas piores.

Veja mais: Quer cultivar plantas medicinais que não precisam de esforço? Veja as melhores para ter em casa!

Alternativas para cultivar árvores frutíferas sem medo

Ao conhecer os desafios de certas espécies, torna-se possível buscar soluções mais práticas e seguras para manter um pomar saudável em casa. Abaixo, seguem cinco alternativas para quem deseja cultivar árvores frutíferas com mais tranquilidade e eficiência.

Escolha espécies nativas da região : Plantar árvores frutíferas adaptadas ao clima local reduz o risco de doenças e pragas. Essas espécies demandam menos manutenção e oferecem maior produtividade em ambientes domésticos.

: Plantar árvores frutíferas adaptadas ao clima local reduz o risco de doenças e pragas. Essas espécies demandam menos manutenção e oferecem maior produtividade em ambientes domésticos. Opte por variedades enxertadas e anãs : As árvores frutíferas anãs ou enxertadas crescem menos e produzem mais rápido. Elas se adaptam bem a vasos, pátios e pequenos jardins, além de serem mais fáceis de podar e proteger contra pragas.

: As árvores frutíferas anãs ou enxertadas crescem menos e produzem mais rápido. Elas se adaptam bem a vasos, pátios e pequenos jardins, além de serem mais fáceis de podar e proteger contra pragas. Realize podas regulares e higiênicas : A poda adequada fortalece a árvore e facilita a ventilação, reduzindo o risco de fungos. Manter a copa arejada impede o acúmulo de insetos e melhora a qualidade dos frutos.

: A poda adequada fortalece a árvore e facilita a ventilação, reduzindo o risco de fungos. Manter a copa arejada impede o acúmulo de insetos e melhora a qualidade dos frutos. Use armadilhas e repelentes naturais : Instalar armadilhas simples, como garrafas com vinagre, ajuda a controlar a presença de moscas. Já o uso de óleos essenciais ou plantas repelentes próximas às árvores cria um ambiente menos favorável aos insetos.

: Instalar armadilhas simples, como garrafas com vinagre, ajuda a controlar a presença de moscas. Já o uso de óleos essenciais ou plantas repelentes próximas às árvores cria um ambiente menos favorável aos insetos. Colha os frutos no tempo certo: Evitar que os frutos amadureçam demais ou apodreçam no chão impede a proliferação de pragas. A colheita regular mantém o pomar limpo, saudável e produtivo ao longo das estações.

Saiba mais: Qual o benefício da pimenta? Conheça os tipos, níveis de picância e como consumir!