Você se lembra? Veja 5 coisas que sumiram dos iPhones ao longo dos anos

Algumas funções dos iPhones sumiram com o tempo. Descubra o que foi retirado dos celulares da Apple e como isso mudou a experiência dos usuários.

Com o passar dos anos, os iPhones passaram por diversas transformações. A cada nova versão, a Apple aposta em design mais moderno, funcionalidades mais avançadas e melhorias no desempenho. No entanto, ao mesmo tempo em que novos recursos surgem, outros elementos vão ficando para trás e deixam saudades em muitos usuários.

Diversas funções que pareciam indispensáveis em gerações antigas foram eliminadas. Algumas dessas mudanças geraram polêmica, especialmente entre aqueles que se apegavam à praticidade de certos recursos. Mesmo assim, a empresa mantém a linha de renovar seus aparelhos a cada lançamento, priorizando um visual mais limpo e leve.

É importante lembrar que nem sempre essas mudanças agradam a todos. Afinal, nem toda inovação é vista com bons olhos por quem já estava acostumado com determinado recurso. Por essa razão, vale a pena lembrar o que já existiu nos iPhones e foi retirado ao longo do tempo.

Neste texto, você vai conferir cinco coisas que sumiram dos iPhones com o tempo. Além disso, vai entender os motivos por trás dessas decisões e como isso afetou a experiência de quem usa o aparelho no dia a dia.

Os iPhones passaram por mudanças marcantes nos últimos anos. Veja o que desapareceu dos aparelhos e por que tantos usuários ainda sentem falta. (Foto: Freepik).

A saída de fone de ouvido deixou saudades

Uma das mudanças mais lembradas pelos usuários foi a retirada da entrada de fone de ouvido de 3,5 mm. Essa decisão causou desconforto na época e gerou reclamações em todo o mundo. Antes, era possível usar qualquer fone com plugue comum, sem precisar de adaptador ou conexão sem fio.

Com a retirada da entrada, a Apple incentivou o uso dos fones com conexão Lightning ou dos modelos Bluetooth. Como consequência, o usuário precisou se adaptar, comprar novos acessórios ou recorrer a adaptadores. Isso causou certa resistência, mas a tendência acabou se espalhando entre outras marcas.

Ainda que o objetivo fosse modernizar o design e liberar espaço interno, muitos sentiram falta da praticidade que existia antes. Mesmo com a popularização dos fones sem fio, a ausência da entrada tradicional ainda incomoda parte do público.

Veja também: WhatsApp tem funções escondidas? Veja 6 recursos que você precisa testar hoje

O botão Home também sumiu dos iPhones

Durante anos, o botão Home foi a marca registrada dos iPhones. Localizado na parte inferior da tela, ele servia para desbloquear, acessar a tela inicial e até usar a digital como forma de segurança. Com o tempo, a Apple substituiu esse botão por gestos na tela e reconhecimento facial.

A retirada do botão permitiu o uso de telas maiores e um design mais limpo. No entanto, nem todos se adaptaram de imediato aos novos gestos. Para alguns usuários, o botão trazia mais conforto e simplicidade na navegação. O desbloqueio por digital também era visto como rápido e prático.

Mesmo com o Face ID funcionando bem, há quem prefira o antigo sistema. A prova disso é que alguns modelos mais baratos ainda mantêm o botão. Isso mostra que nem todas as mudanças agradam o público da mesma forma.

A caixa do iPhone ficou mais vazia com o tempo

Antigamente, comprar um novo iPhone era sinônimo de receber um kit completo. A caixa vinha com carregador, fone de ouvido e até adaptador. Hoje, a Apple opta por entregar apenas o celular e o cabo. A ideia é reduzir o impacto ambiental, mas isso gerou bastante insatisfação entre os consumidores.

Muitos sentiram que estavam pagando mais por menos. Afinal, o carregador é item básico e, mesmo assim, passou a ser vendido separadamente. Além disso, o fone de ouvido também sumiu das caixas, o que obrigou usuários a comprarem à parte. Essa mudança afeta principalmente quem está adquirindo seu primeiro iPhone.

A justificativa oficial envolve sustentabilidade e economia de espaço no transporte. Apesar disso, uma parte do público entende como estratégia para aumentar vendas de acessórios. Seja qual for o motivo, o fato é que a caixa atual está longe da experiência de antigamente.

Veja também: Celular dobrável parece incrível, mas… você precisa fazer essas 4 perguntas antes de comprar

O LED de notificação e outros recursos visuais desapareceram

iPhones antigos tinham esses recursos, mas a Apple decidiu remover todos. (Foto: Freepik).

Alguns recursos que facilitavam o dia a dia também foram retirados com o tempo. O LED de notificação, por exemplo, permitia identificar novas mensagens ou alertas com um simples piscar de luz. Esse recurso era útil, discreto e ajudava a economizar bateria. Mesmo assim, a Apple decidiu deixar esse detalhe de lado.

A empresa apostou em outras soluções, como a tela sempre ativa nos modelos mais recentes. No entanto, essa função exige mais energia e nem sempre agrada quem busca discrição. Usuários que gostavam da luz de aviso passaram a sentir falta dessa função prática e eficiente.

Além disso, outros elementos visuais, como o antigo layout de widgets, também foram modificados. Com isso, a interface dos iPhones ficou mais padronizada, mas também perdeu algumas características marcantes.

Funções clássicas de personalização também ficaram para trás

No início, os iPhones ofereciam menos liberdade de personalização. Com o tempo, a Apple liberou mudanças de tela inicial, atalhos e widgets. No entanto, algumas opções antigas, como o antigo sistema de toques personalizados e certos temas visuais, foram substituídas por modelos mais simples.

A evolução do sistema iOS trouxe melhorias em desempenho e segurança, mas limitou certos detalhes que muitos consideravam únicos. Por exemplo, alguns efeitos visuais antigos e sons clássicos foram eliminados com as atualizações. Isso fez com que o celular ficasse mais moderno, mas menos “pessoal”.

Por mais que o foco esteja na tecnologia, há quem sinta saudade das versões anteriores. Essas mudanças mostram como a busca por inovação pode deixar para trás o que um dia fez parte da identidade do aparelho.

Veja também: Você pode ser a próxima vítima! Conheça os 6 golpes mais frequentes (e perigosos) no TikTok