WhatsApp testa nome de usuário com @ no perfil; veja o que muda para você

O WhatsApp continua evoluindo e testando novos recursos para melhorar a experiência dos usuários. Desta vez, o aplicativo está experimentando a criação de nomes de usuário únicos para cada perfil. Com essa novidade, será possível iniciar conversas sem precisar informar o número de telefone. Essa mudança traz mais privacidade e também mais liberdade na hora de se conectar com alguém novo.

Hoje, quem deseja falar com outra pessoa precisa ter o contato salvo ou compartilhar o número. Isso sempre gerou dúvidas e até desconforto em situações mais delicadas. Com a chegada dos nomes de usuário, o processo fica mais parecido com o que acontece no Instagram ou no antigo Twitter. Basta saber o identificador da pessoa para conversar com ela.

Esse novo recurso ainda está em fase de testes, dentro da versão beta do WhatsApp Web. No entanto, já foi identificado por especialistas e está sendo analisado por sites que acompanham as atualizações do aplicativo. Mesmo sem data oficial de lançamento, a notícia chamou a atenção de quem busca mais segurança ao usar o app.

Neste conteúdo, você vai entender como esse recurso pode funcionar, o que muda na maneira de se comunicar e como ele pode impactar a forma como usamos o WhatsApp no dia a dia.

Como deve funcionar o nome de usuário no WhatsApp?

A principal proposta é permitir que cada pessoa crie um identificador único, semelhante a um @. Assim, seria possível enviar mensagens sem precisar ter o número salvo ou compartilhar seu telefone com desconhecidos. Essa mudança pode melhorar a privacidade de quem não quer expor seus dados pessoais.

Segundo informações de testes recentes, o nome de usuário funcionaria como um atalho para acessar o perfil de alguém. O campo seria preenchido manualmente pelo usuário, e não seria possível repetir nomes já existentes. Dessa forma, cada identificador seria exclusivo, evitando confusões ou perfis duplicados.

Além disso, a novidade deve ser opcional. Isso significa que quem quiser continuar usando o número de telefone como principal forma de contato, poderá seguir sem mudanças. No entanto, para quem busca mais proteção ou discrição, o nome de usuário surge como uma solução interessante.

Vantagens para quem busca mais segurança

Muita gente evita interações com desconhecidos por medo de expor o próprio número de telefone. Com os nomes de usuário, essa barreira desaparece. O contato inicial passa a ser mais seguro, sem risco imediato de vazamentos ou importunações.

Em situações como vendas online, grupos temporários ou interações em eventos, o novo recurso também se mostra útil. Com ele, o usuário compartilha apenas o identificador, e não precisa revelar dados sensíveis. Essa função se alinha às demandas atuais de privacidade digital.

Outro ponto relevante é o controle. Quem define o nome é o próprio dono do perfil, o que permite mais autonomia. Assim, o usuário ganha mais domínio sobre sua identidade dentro do WhatsApp, algo que muitas pessoas já pediam há tempos.

O que muda na rotina dos usuários?

Ao adotar o nome de usuário, o WhatsApp oferece uma nova forma de se comunicar. Ainda que os números continuem funcionando, o uso do identificador pode se tornar mais comum. Isso muda a forma como adicionamos contatos e pode tornar tudo mais ágil.

Hoje, é comum evitar responder mensagens de números desconhecidos. Com a nova função, o nome exibido pode ajudar na identificação, mesmo sem ter o contato salvo. Essa diferença parece pequena, mas impacta o uso cotidiano do aplicativo de maneira prática.

A longo prazo, esse recurso pode servir de base para novas funcionalidades. Imagine criar links personalizados, divulgar o nome de usuário nas redes sociais ou integrar o perfil a outras plataformas. O WhatsApp dá mais um passo para se tornar uma ferramenta ainda mais flexível e conectada.

